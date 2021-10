Lewis Hamilton was tijdens de Turkse Grand Prix meermaals geïrriteerd op de boordradio te horen, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de pitmuur ‘een dikke huid’ om dat te kunnen verdragen. Wolff benadrukt dat dit erbij hoort: “We zitten allemaal op één lijn, we doen dit al acht jaar samen.”

Terwijl de rest van het veld (op Esteban Ocon na) al naar nieuwe intermediates was geswitcht, bleef Hamilton op de derde plaats doorrijden in de hoop dat hij de race kon uitrijden op het setje intermediates waarmee hij begon. De Brit weigerde in ronde 42 om naar binnen te gaan voor een pitstop omdat hij ervan overtuigd was dat het hem alleen maar tijd zou kosten. In ronde 52 kwam hij alsnog naar binnen op aandringen van het team, al betwijfelde Hamilton de keuze nog altijd. Toen hij als vijfde terug op de baan kwam en vervolgens de druk van achteren voelde van Pierre Gasly, kwam hij geïrriteerd op de boordradio: “Shit! Waarom hebben we de positie opgegeven?!”, vroeg hij. “We hadden niet naar binnen moeten gaan. Ik heb nu enorm veel last van graining, ik zei het je!”, vervolgde hij even later. Toen hij een update kreeg over het gat naar Gasly achter zich, zei Hamilton tegen engineer Peter Bonnington: “Laat me alleen.”

Het was dus even geen gezellige boel op de boordradio bij Mercedes, maar dat hoort er volgens teambaas Toto Wolff bij. “We hebben totaal geen probleem met de moeilijke gesprekken op de radio”, zegt Wolff. “Natuurlijk zouden we niet zo tegen Lewis praten want hij rijdt in een auto met een snelheid van 320 km/u. Maar dat is allemaal prima, absoluut. We zitten allemaal op één lijn, we doen dit al acht jaar samen. We hebben een dikke huid, goed genoeg om te begrijpen dat de coureur in de auto gefrustreerd is over de situatie die hij pas na de race zal begrijpen”, aldus de Oostenrijker.

Ook trackside engineering director Andrew Shovlin begrijpt de frustraties die Hamilton op dat moment had maar denkt ook dat de Brit het na de race beter begrijpt. “Hij was af en toe wat gefrustreerd in de race omdat hij dacht dat hij op het podium zou komen, maar dat is niet uitgekomen”, zegt Shovlin. “Daar zit dus wat teleurstelling. Maar als ik kijk naar hoe we hebben gehandeld, dan was het alleen maar verstandig en in een titelstrijd als deze bereik je ook een punt dat je moet stoppen met het nemen van risico’s en je verlies moet nemen. Hoewel dat lastige beslissingen zijn moet je sterk zijn en moet je die gewoon nemen”, aldus Shovlin.