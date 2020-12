Wolff: ‘Prestaties Russell hebben geen invloed op onderhandelingen Hamilton’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt niet naar de prestaties van George Russell te zullen gebruiken in de contractonderhandelingen met Lewis Hamilton. Wolff reageert daarmee op uitspraken van Red Bull-teambaas Christian Horner, die ‘er zeker van’ is dat de Oostenrijker zijn prestaties wél zal gebruiken om de contractonderhandelingen te beïnvloeden.

Maandag maakte Mercedes bekend dat Hamilton positief getest was op het coronavirus, waarop het team besloot te zoeken naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Reservecoureur Stoffel Vandoorne werd daarbij gepasseerd terwijl Mercedes-junior Russell zijn kans kreeg bij het team. Hij liet zich vrijdag direct gelden door tweemaal de tijdenlijst te toppen.

Red Bull-teambaas Christian Horner suggereerde dat zijn prestaties invloed zullen hebben op de contractonderhandelingen met Hamilton. “Ik ben er zeker van dat Toto het wellicht op een manier zal gebruiken in de contractonderhandelingen met Hamilton”, zei Horner tegen Motorsport.com. Wolff benadrukt echter dat hij de prestaties van Russell niet zal gebruiken om de waarde van het contract van Hamilton te verlagen.

“We hebben erover gesproken dat George in de auto zou stappen, we weten wat we met Lewis hebben en we weten wat hij met het team heeft”, vertelt Wolff tegen Motorsport.com. “Zo’n situatie zou nooit als een soort onderhandelingsmacht worden gebruikt, noch door hem, noch door ons. Het kan beide kanten op. Ik heb veel respect voor wie hij is, hoe hij rijdt en zijn records. Wat er dit of volgend weekend ook gebeurt, het zal geen invloed hebben op onze onderhandelingen”, benadrukt de Mercedes-teambaas.