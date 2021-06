Valtteri Bottas moet ‘op het circuit antwoord geven’ om de geruchten over zijn Mercedes-toekomst te doen verstommen, zegt teambaas Toto Wolff. Positief is wat dat betreft volgens hem dat de Fin een van zijn zwakke punten steeds verder weet te verbeteren.

Het gaat daarbij dan om het managen van de bandenslijtage, waar Bottas minder bedreven in is dan teamgenoot Lewis Hamilton. Afgelopen weekend in Frankrijk bleek dat ook weer. Mercedes hield – ondanks Bottas’ ongenoegen – vast aan een éénstopper in plaats van voor een tweestopper te gaan zoals Red Bull met Max Verstappen. Bottas was zo op het eind geen partij voor Verstappen en Sergio Pérez. Hamilton hield het langer vol, al pakte Verstappen hem ook.

“Ik denk toch dat Valtteri een goede race heeft gereden”, vertelt Wolff aan geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Hij zat een groot deel van de wedstrijd heel dicht op Max en Lewis. Qua bandenmanagement gaat het ook de goede kant op. Er is wat dat betreft nog wel een verschil tussen Valtteri en Lewis”, vertelt Wolff, “maar ik zie echt vooruitgang in hoe Valtteri de races aanpakt. En over zijn kwalificaties hebben we nooit enige twijfel gehad.”

Waar natuurlijk wel twijfel over bestaat, is de toekomst van Bottas bij Mercedes. Het contract van de Fin loopt na dit jaar af en de geruchten nemen toe dat hij in 2022 door Mercedes-junior George Russell wordt vervangen. Gevraagd of dergelijke berichten Bottas in zijn ogen aansporen om beter te presteren, spreekt Wolff klare taal: “Valtteri weet dat presteren op de baan het enige antwoord is op al die geruchten.”

