Wolff realistisch: ‘We waren vandaag gewoon niet de snelste’

Mercedes zou wel even alle races winnen, maar niks leek minder waar vandaag. Mercedes worstelde op het warme Silverstone met blaarvorming op de banden. Toto Wolff is realistisch en zegt dat Mercedes op zondag niet de snelste auto had.

“We waren vandaag absoluut niet de snelste. In het verleden hebben we al gezien dat onze auto minder presteert onder warmere omstandigheden. Het relatieve gat is minder groot als het warmer is. Maar het is te simpel om te zeggen dat de mindere prestatie van vandaag door het weer kwam. Ook al stegen de temperaturen, hadden we zachtere banden dit weekend en was daarnaast ook nog de bandendruk omhooggegaan. We moeten gewoon toegeven dat Red Bull een snelle auto heeft”, zegt Toto Wolff in de persconferentie van Mercedes.

De Oostenrijker kijkt enorm uit naar de Grand Prix van Spanje, die aankomend weekend verreden wordt. “We hebben al eerder dit soort dagen meegemaakt en we zijn daar sterker uitgekomen als team. We gaan analyseren wat er misging en komen met oplossingen, die we hopelijk vrijdag kunnen testen. De dagen wanneer we verliezen, leren we het meest”, aldus Wolff.

Ook al ligt Verstappen nog 30 punten achter op Lewis Hamilton in het kampioenschap, spreekt Wolff van een echt titelgevecht. “Mensen zeiden dat het een walk in the park zou gaan worden voor Mercedes, maar dat is niet zo. We hebben een titelgevecht”, sluit hij af.

