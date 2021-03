Wolff sluit Hülkenberg als reserve niet uit: ‘Interessante optie’

Mercedes heeft momenteel met het Nederlands-Belgische duo Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne al een goed gevulde reservebank, daar zou mogelijk nog Nico Hülkenberg aan toegevoegd kunnen worden. Althans, Mercedes-teambaas Toto Wolff schoot de mogelijkheid niet meteen af.

De Vries reed aan het eind van 2020 een testdag voor het team tijdens de bandentestdagen in Abu Dhabi. Daarbij liet de Nederlander een goede indruk achter getuige zijn benoeming tot reservecoureur voor het team gisteren. Stoffel Vandoorne was al reserve- en simulatorcoureur voor Mercedes al betekent dat niet meteen dat je dan ook mag instappen, mocht Valtteri Bottas of Lewis Hamilton door omstandigheden niet inzetbaar zijn.

Toen Lewis Hamilton door ziekte vorig jaar uitviel voor de GP van Sakhir, passeerden Wolff en de zijnen Vandoorne ten faveure van George Russell. Ondanks de aanwezigheid nu van het Mercedes EQ-team-duo leek Wolff wel wat te zien in een rol voor Hülkenberg bij Mercedes. De Duitser liet vorig jaar tot drie keer toe zien makkelijk te kunnen instappen, bij Racing Point verving hij de door COVID19 getroffen Sergio Perez en Lance Stroll en deed dat niet onverdienstelijk.

“We weten allemaal wat hij kan doen, hij is één van de topcoureurs die op de één of andere manier nooit echt een kans heeft gehad bij een topteam. Ik denk namelijk dat hij het wel aankan”, reageerde Wolff gisteren bij Sky Deutschland. “Als je zo’n bron van kennis en kunde in je team kan hebben, is dat natuurlijk een interessante optie. Daar zijn we niet ongevoelig voor.”

