Wolff stelde Russell gerust: ‘Zeiden hem dat plek bij de eerste vier op de grid geweldig zou zijn’

Toto Wolff is tevreden over de eerste kwalificatie met George Russell en Valtteri Bottas als Mercedes-duo. Met polepositie voor Bottas en Russell naast hem bezet het team uit Brackley de eerste startrij. Toch had Wolff de verwachtingen voor Russell op zaterdagmiddag getemperd. “Het leek wel alsof hij daardoor wat meer gerust was.”

Ook zonder Lewis Hamilton slaagde Mercedes erin de eerste startrij te bezetten op het Bahrain International Circuit. Valtteri Bottas scoorde polepositie, Russell kwalificeerde zich op 0,026 seconde als tweede. Teambaas Toto Wolff verwachtte een spannende kwalificatie en is tevreden met het resultaat.

“Plaatsen 1 en 2, beide auto’s op de eerste startrij, dat is een goed resultaat voor het team”, reageert Wolff voor de camera van Sky Sports. “Met rondetijden onder de minuut wisten we dat het spannend zou zijn, maar ik ben blij met het resultaat.”

Na jaren met Hamilton en Bottas te werken zorgde Russell voor een frisse wind in de Mercedes-garage. “Dat is heel interessant, want het zijn compleet andere karakters. Lewis is al zo lang bij ons, hij werkt heel kalm en gecontroleerd. George is ook kalm, maar ook nieuwsgierig. Hij heeft zo prima ingewerkt gezien de omstandigheden”, vertelt Wolff.

Met zijn tweede plek in de kwalificatie presteerde Russell zelfs boven de verwachtingen van zijn nieuwe teambaas. Wolff stelde de Brit namelijk gerust op zaterdagmiddag. “Ik heb, samen met James Vowles, een goed gesprek met hem gehad, om de druk wat weg te nemen”, legt de Oostenrijker uit. “We zeiden hem dat een plek bij de eerste vier op de grid een geweldig resultaat zou zijn. We maakten duidelijk dat we niet te veel van hem verwachtten, en het leek wel alsof hij daardoor wat meer gerust was”, aldus Wolff.

