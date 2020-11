Wolff tegen kunstmatig dichter bij elkaar brengen motorprestaties: ‘Begin van het einde van F1’

Mercedes-teambaas Toto Wolff is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de suggestie van Ferrari en Red Bull om vanaf 2022 een systeem in te voeren om zo de motorprestaties van alle leveranciers dichter bij elkaar te brengen. De Oostenrijker ziet dat als een ‘belediging’ en ziet zo’n balance of performance als het ‘begin van het einde van de Formule 1’.

De Formule 1 zal mogelijk vanaf 2022 een bevriezing van de motorontwikkeling introduceren, mits alle motorleveranciers akkoord gaan, om zo Red Bull een hand toe te reiken. Dat team kan dan alsnog gebruikmaken van Honda-motoren, maar wil en kan naar eigen zeggen de kosten van de motorontwikkeling niet op zich nemen. Het bevriezen van de motorontwikkeling is voor Red Bull dan een eis. Ferrari was eerst nog tegenstander maar draaide onlangs bij en zegt een bevriezing te steunen.

Lees ook: Wolff: ‘Nieuwe Pirelli-banden de enige oplossing om veiligheid te verbeteren’

De suggestie van Red Bull en Ferrari om een stapje verder te gaan en ook de motorprestaties kunstmatig dichter bij elkaar te brengen schiet Mercedes-teambaas Toto Wolff in het verkeerde keelgat. “Dit zou het begin van het einde van de Formule 1 betekenen”, stelt Wolff. Er is volgens hem ‘geen plek’ in de Formule 1 voor een zogenaamd balance of performance. “Een krachtbron draait niet alleen maar om vermogen, maar ook om koeling, gewicht en rijgedrag. Het is onmogelijk om een eenvoudige formule te introduceren om alles dichter bij elkaar te brengen. Mercedes zou zoiets dan ook niet steunen”, aldus Wolff.

Een tokensysteem zodat teams met een grote achterstand weer kunnen terugkomen ziet Wolff als een ‘belediging’. “We hebben in het verleden een tokensysteem gehad, maar toen een paar collega’s wilden dat we zouden afstappen van de tokens zodat ze weer in de buurt konden komen, besloten we om de tokens af te schaffen. Nu komen sommige collega’s weer met een systeem om alles dichter bij elkaar te brengen en om eerlijk te zijn vind ik dat een belediging.”

Lees ook: Ferrari wil meer tijd om aan budgetplafond aan te passen: ‘Kunnen niemand ontslaan’

“Kijk maar naar de motorontwikkelingen van de afgelopen jaren, Ferrari had duidelijk de beste motor in 2018 en 2019”, vervolgt Wolff. “Wij ontwikkelden onze motor en bleven de limiet opzoeken en brachten dit jaar een motor waarmee we het gat wilden dichten. Ik kan dan ook niet begrijpen dat andere fabrikanten zo’n systeem zouden willen implementeren dat ervoor zorgt dat alles gelijkgetrokken wordt. Ik denk niet dat iemand zo’n publieke vernedering zou accepteren”, besluit hij.