Mercedes-baas Toto Wolff had de grootste moeite met de kwalificaties die werd gebruikt door het management van Red Bull in de nasleep van de crash van Max Verstappen na diens touché met Lewis Hamilton. “Dat veroorzaakte veel van de verdere controverse en verergerde de polarisatie. Ik denk dat we als sport het tegenovergestelde zouden moeten doen.”

Daarmee doelt op Wolff op onder andere Helmut Marko die het hardst riep om een schorsing voor Lewis Hamilton. Christian Horner nam de woorden ‘wanhopig’ en ‘amateuristisch’ in de mond, tegen het zere been van Wolff en Mercedes. En dat was dan ook de reden voor het statement dat gisteren door het team werd uitgegeven toen bekend werd dat de stewards een streep trokken onder de zaak. “Hopelijk is het nu klaar met hun gecoördineerde poging om Hamiltons goede naam te bezoedelen”, schreef Mercedes.

Wolff verklaarde het statement vandaag verder in de persconferentie voor teambazen. “Veel van de uitspraken direct na en in de nasleep van de Engelse Grand Prix zijn hoog in de emotie gedaan. Ik wil nu niet meer olie op het vuur gooien. Ik vind dat we nu als teams ook moeten de-escaleren en niet nog meer voor meer polarisatie moeten zorgen.”

“Iedereen moet voor zichzelf bepalen of er excuses nodig zijn of niet. Wij vonden de statements na de race, ook de geschreven en die tijdens de meeting van gisteren zijn gedaan, onder de gordel. Maar het is niet aan mij om excuses te eisen, ook Lewis gaat daar niet om vragen.”

