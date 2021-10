Mercedes reist met een flinke bak aan vertrouwen af naar het Istanbul Park, het circuit waar komend weekend de Grand Prix van Turkije wordt verreden.

Hoewel Max Verstappen tijdens de vorige race in Sotsji nog dichtbij kwam en uiteindelijk tweede werd, ging de overwinning in Rusland naar Lewis Hamilton. De Engelsman kon in de regen optimaal profiteren van een verkeerde strategie van McLaren. Dat team besloot Lando Norris in leidende positie niet naar binnen te laten komen toen aan het einde van de race de hemelsluizen opengingen en het Sochi Autodrom veranderde in een ijsbaan. Norris ging op slicks van de baan en moest uiteindelijk de zege laten aan Hamilton die bij de eerste spetters naar de intermediates was overgestapt.

Door zijn overwinning nam Hamilton de leiding in het WK weer over van Verstappen. Het verschil bedraagt twee punten in het voordeel van de zevenvoudig kampioen. Ook in het constructeurskampioenschap deed Mercedes goede zaken. Het team uit Brackley heeft nu 33 punten voorsprong op Red Bull Racing. De zege van Hamilton was zijn eerste sinds hij in juli de Britse Grand Prix won en dat heeft volgens teambaas Toto Wolff voor nieuwe energie gezorgd. “Er was een geweldige buzz in het team de laatste week. Het was een ongelooflijk gevoel om weer terug op de hoogste trede van het podium te staan, vooral na zo’n dramatisch raceweekend.”

Daarbij kwam dat Hamilton in Rusland dan eindelijk zijn honderdste Formule 1-overwinning kon bijschrijven, een mijlpaal. “Op het moment zelf zijn dit soort mijlpalen al uitzonderlijk”, zegt Wolff. “Maar ik denk dat het voor ons allemaal nog wel wat tijd zal kosten om ten volle te beseffen hoe opmerkelijk dit is en hoe bevoorrecht we zijn om deel uit te maken van deze reis.”

Lewis Hamilton won in Sotsji zijn honderdste Grand Prix Formule 1

Inmiddels is bij Mercedes het vizier op Turkije gericht, een Grand Prix die vorig seizoen voor het eerst in negen jaar terugkeerde op de F1-kalender. De race op 15 november 2020 verliep vanwege het gladde asfalt en de regen chaotisch. Uiteindelijk werd Hamilton winnaar en die overwinning leverde hem meteen ook zijn zevende wereldtitel op.

“Ik weet dat Lewis, Valtteri en het hele team klaar zijn voor de strijd die voor ons ligt”, deelt Wolff zijn verwachtingen voor de komende Turkse GP. “We zijn klaar voor weer een spannende race dit weekend in Istanbul Park, waar vanwege het wegdek en de weersomstandigheden in 2020, nog veel onbekend is. Maar het is een spannende lay-out en een goed circuit om te racen, dus ik denk dat we weer een spectaculaire wending zullen krijgen in dit schitterende F1-seizoen.”

Nieuwe krachtbron voor Hamilton?

Wolff wilde in zijn vooruitblik nog niet ingaan op een eventuele motorwissel voor Hamilton. Eerder liet de Oostenrijker al weten dat Mercedes overweegt om Hamilton uit het oogpunt van betrouwbaarheid een nieuwe krachtbron te geven. Dat zou hem op een gridstraf komen te staan.

