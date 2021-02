Wolff: ‘Vettel gaat slagen bij Aston Martin, nieuwe omgeving is precies wat hij nodig heeft’

Toto Wolff is behalve Mercedes-teambaas ook aandeelhouder in Aston Martin, en in die laatste rol is hij blij met de komst van Sebastian Vettel naar Aston Martins Formule 1-team. “Ik ben er zeker van dat hij bij Aston Martin gaat slagen.”

Vettel komt natuurlijk naar Aston Martin na een mislukt avontuur bij Ferrari, maar volgens Wolff is de overstap precies wat Vettel nodig heeft om weer successen te boeken. “Als er één ding was wat hij nodig had”, stelt Wolff tegenover het Duitse RTL, “was het wel een nieuwe omgeving.”

“Als je bij een team in een negatieve spiraal terechtkomt, moet je namelijk iets veranderen”, weet Wolff. “Dat heeft hij gedaan, en nu zit hij dus in een andere positie.” Volgens Wolff was het namelijk niet zo ‘dat Vettel niet presteerde bij Ferrari’: “Het was de situatie om hem heen die steeds verslechterde.”

“Om die reden verwacht ik nu ook veel meer van Vettel”, vervolgt Wolff, die eerder al liet optekenen ‘als aandeelhouder blij te zijn’ met de komst van Vettel naar Aston Martin. “Ik hoop dat hij er goed uit de startblokken komt.”

