Wolff voerde gesprekken over rol van F1-CEO: ‘Zou Ferrari niet geaccepteerd hebben’

Toto Wolff heeft in de F1 Nation-podcast onthuld dat hij met Liberty Media gesprekken heeft gevoerd over de rol van Formule 1-CEO. Uiteindelijk draaiden de gesprekken met de Mercedes-teambaas op niets uit en koos Liberty voor voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali. “Ik ontdekte dat ik te veel hou van de competitie en het racen.”

Afgelopen week maakte de Formule 1 bekend dat Stefano Domenicali vanaf 2021 CEO van de sport wordt. De huidige CEO, Chase Carey, doet een stap terug en neemt een rol als non-executive chairman op zich. De voormalig Ferrari-teambaas was niet de enige kandidaat voor die rol, want Toto Wolff onthulde in de F1 Nation-podcast dat ook hij gesprekken voerde met Liberty Media over de rol van F1-baas.

“Ik denk dat iedereen weet dat er enkele eerste gesprekken zijn geweest met Greg (Maffei, CEO en voorzitter van Liberty Media, red.) en dat dat nooit ergens heeft toe geleid”, vertelt Wolff. “Ik denk dat we het goed met elkaar kunnen vinden. Ik respecteer Greg Maffei enorm voor wat hij heeft bereikt, maar ik hou van mijn werkplek en ik ontdekte dat ik te veel hou van de stopwatch, de concurrentie en het racen.”



Volgens Wolff zouden de gesprekken hoe dan ook op niets zijn uitgedraaid. “Uiteindelijk zou het toch tot niets hebben geleid, want Ferrari zou dat niet hebben geaccepteerd. Dat is oké. Ze hebben dit recht (Ferrari heeft een veto-recht, red.) en als je dat recht hebt, is het heel gemakkelijk om dat veto uit te spreken. Ik respecteer dat, absoluut. Ik zou waarschijnlijk dezelfde gedachten hebben gehad”, aldus Wolff.

