Wolff voorstander van roulatiesysteem voor circuits: ‘Je ziet kwetsbaarheid bij teams’

Toto Wolff is voorstander van het rouleren met F1-circuits. Volgens de Mercedes-teambaas is er op banen waar jaarlijks geracet wordt weinig ruimte om iets creatief te proberen. Op ‘onbekende’ circuits kan dat net wel. “Ik denk dat het een interessant nieuw concept is dat ontstaan is uit de noodzaak om meer races te hebben in dit coronatijdperk.”

Oorspronkelijk begin het seizoen 2020 in maart en telde de kalender 22 races, maar het coronavirus stuurde die planning helemaal in de war. Eind vorige maand maakte de Formule 1 een definitieve kalender met zeventien races voor deze jaargang bekend. Van die zeventien GP’s worden er vijf (zes als je de ‘oval’ in Bahrein meerekent) op circuits verreden waar de Formule 1 nog niet of niet recent geracet heeft. Mugello afgelopen weekend was het eerste ‘nieuwe’ circuit.

“Ik denk dat het een interessant nieuw concept is dat ontstaan is uit de noodzaak om meer races te hebben in dit coronatijdperk”, vertelt Wolff aan Motorsport.com. “Je ziet meer kwetsbaarheid: teams arriveren met weinig kennis van deze circuits en je kan zien dat de prestaties heel anders zijn dan op een circuit waar we vaker komen. Als je ergens al heel vaak bent geweest, kun je niet veel optimaliseren door creatief of flexibel te zijn in het denkproces”, stelt de Mercedes-teambaas. Volgens Wolff is een roulatiesysteem, waarbij de circuits op de kalender per jaar verschillen, een goed idee. “Ja, dat concept bevalt mij wel.”

Toch beseft Wolff dat zo’n roulatiesysteem ook voor problemen zorgt, met name bij de promotors van de Grands Prix. “Ik denk dat de herfinanciering hiervan veel lastiger zou zijn, omdat de promotors geld moeten verdienen door kaarten te verkopen. Daarom weet ik niet zeker of het zou werken als zij het ene jaar wel en het andere jaar niet op de kalender staan”, aldus de Oostenrijk.

