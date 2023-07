Toto Wolff zit er nog absoluut niet aan te denken om dit jaar af te schrijven als mislukking. Ondanks negatieve berichtgeving vanuit de Mercedes-garage eerder dit jaar, put de teambaas nu hoop uit de prestaties van de concurrenten. De Oostenrijker hoopt in de tweede helft van het seizoen verdere stappen vooruit te kunnen zetten.

Achter Max Verstappen vindt dit jaar een constant jojo-effect plaats. Aston Martin begon het seizoen erg sterk, maar zakt langzaamaan steeds verder terug in de rangorde. McLaren was aan het begin een van de langzaamste auto’s op de baan, maar Lando Norris heeft de afgelopen twee races op het podium gestaan. Ferrari en Mercedes hebben overduidelijk terrein verloren ten opzichte van Red Bull, maar ook zij hebben zo nu en dan hun races waarin zij om een podium meedoen. In Hongarije wist Lewis Hamilton zelfs zijn eerste pole position in negentien maanden tijd te behalen.

Vanuit Mercedes specifiek is er al erg veel gesproken over de teleurstelling van dit seizoen. Het concept van de auto werd volledig overhoop gegooid, Wolff stelde al dat de auto waarschijnlijk nooit Red Bull uit kan gaan dagen, en Hamilton gaf toe dat hij nu vooral aan volgend jaar zit te denken. Desondanks wil Wolff 2023 nog niet als een verloren seizoen beschouwen.

“Ik zal nooit een seizoen opgeven”, vertelt de Oostenrijker aan de verzamelde media in Hongarije. “We hebben nu gezien hoe McLaren de rest voorbij is geschoten met een upgrade waar zij zelf niet eens zulke hoge verwachtingen van hadden. Wij moeten nu ook door blijven werken. Stukje bij beetje moeten we een beter begrip van deze auto krijgen, op dezelfde manier dat Aston Martin dat in de winter deed en McLaren nu in de loop van het seizoen. We zullen niet opgeven. Maar we moeten wel veel veranderen voor 2024.”

‘We kunnen geen balans afdwingen’

De voorsprong van Red Bull is op dit moment dusdanig groot dat Verstappen alleen al meer punten heeft dan alle andere teams. Een bittere pil voor Mercedes, maar volgens Wolff wel iets wat hoort bij de Formule 1. “Dat is nou precies wat ik zo mooi vind aan deze sport: het is een meritocratie. We kunnen geen balans forceren, het is gewoon wat het is. We hebben dit soort jaren net zo goed met Mercedes gehad, en daarom moeten wij ook zo hard werken om weer terug te komen aan de top. Ik kan me voorstellen dat veel fans zondag dachten dat we er weer dicht bij zaten om vervolgens te zien hoe één auto aan de horizon verdween.”

