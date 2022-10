Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat er een ‘gepaste straf’ komt voor Red Bull vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Hij benadrukt wel dat de wereldtitel van 2021 van Max Verstappen ‘niet ter discussie’ kan staan.

“Het financieel reglement is net als het technisch en sportief reglement; als je gediskwalificeerd wordt voor een technische overtreding moet het ook voor een overtreding van het financieel reglement zijn, ook al is het nieuw”, wordt Wolff geciteerd door La Gazzetta dello Sport.

Red Bull-teambaas Christian Horner blijft erbij dat het team voor de ‘relevante kosten’ binnen het budgetplafond is gebleven in 2021. Het team staat echter ‘sinds Singapore al publiekelijk terecht’ en hij haalde hard uit naar McLaren-CEO, die een brief aan de FIA stuurde met suggesties voor passende straffen.

Ook Wolff vindt dat er een passende straf moet komen, maar wil zelf geen suggesties doen. “Het is aan de FIA om met een besluit te komen. Ik ken de werkelijke omvang van de overtreding niet, maar 1 of 2 miljoen euro kan een kampioenschap beslissen. De FIA moet een beslissing nemen die zinvol is, de straf moet de overtreding weerspiegelen.”

Een van de mogelijke straffen die de FIA volgens het financieel reglement kan opleggen, is het afpakken van kampioenschapspunten uit het jaar van de overtreding. Dat is een van de stevigere straffen die de FIA kan uitdelen, maar net als Sebastian Vettel vindt Wolff niet dat de FIA die kant moet opgaan.

“Ik denk niet dat we de titel van 2021 weer ter discussie kunnen stellen”, meent Wolff. “De overtreding staat dat niet toe, maar het is wel nodig voor de toekomst dat alles eerlijker en duidelijker is.”