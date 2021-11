Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de kwalificatie van de Grand Prix van Mexico net zo verbaasd over het tempo van de Mercedessen als zijn coureurs. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren geheel tegen de verhouding in een stuk sneller dan de Red Bulls en plaatsten zich op de eerste startrij.

De uitslag van de kwalificatie was een aardige schok. Mercedes liep zaterdagochtend in de laatste vrije training nog flink achter de feiten aan en het was dan ook een grote verrassing dat de Zilverpijlen in de kwalificatie opeens een stuk sneller bleken dan de Red Bulls. Hamilton sprak van “een schok” en Bottas noemde zijn pole “een buitengewoon rondje.”

Teambaas Toto Wolff had na de kwalificatie nog geen verklaring voor de overmacht van zijn team. “Deze sport blijft me verbazen”, zei de Oostenrijker voor de camera van Sky Sport F1. “Je ziet dat het van de ene op de andere sessie zo snel kan veranderen. In Austin waren we op vrijdag dominant en toen verloren we aan prestaties. Hier lagen we ver achter, maar konden we in Q2 opeens het volle potentieel van de auto benutten en kwam het allemaal samen.”

Foto: BSR Agency

Teamorder voor Bottas?

De poleposition van Bottas stelt Mercedes voor hetzelfde dilemma dat eerder al ter sprake kwam bij Red Bull. Toen Chistian Horner werd gevraagd of Sergio Pérez zondag de race mocht winnen als Max Verstappen vlak achter hem zat, was het antwoord van de Brit vrij helder. “Teamorders zijn onderdeel van de sport. Coureurs zijn uiteindelijk ook maar werknemers van het team die onder contract staan.”

Bij Mercedes zijn ze wel wat gewend qua teamorders. Toch wilde Wolff zich nog niet uitspreken over de vraag of Bottas zondag voor Hamilton aan de kant moet. “Daar wil ik nog niet over nadenken”, hield Wolff de boot af. “Dat is een luxe scenario, maar het is ook zo vreselijk. Laten we dat maar even opzij zetten en blij zijn met de eerste startrij. Dat was belangrijk.”

