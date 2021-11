Red Bull-teambaas Christian Horner sluit niet uit dat hij Sergio Pérez zondag eventueel met een teamorder zal sommeren in zijn thuisrace aan de kant te gaan voor teamgenoot en titelkandidaat Max Verstappen.

Pérez maakt immers geen kans meer op de titel, terwijl Verstappen aan kop gaat in het kampioenschap. Zijn voorsprong op rivaal Lewis Hamilton bedraagt twaalf punten. Met nog vijf races te gaan, kan Red Bull dus niks voor lief nemen. Ondanks dat Pérez zelf nog stelde dat het team hem vast de zege in thuisland Mexico gunt…

Hoewel Horner het ‘een enorm lastige vraag’ noemt of hij Pérez zou vragen zondag eventueel een zege voor eigen publiek op te geven ten faveure van Verstappens titelkansen, sluit hij dit zeker niet uit. “Ons hoofddoel is namelijk om beide wereldtitels te winnen. Onze beide coureurs weten ook wat daarvoor vereist is.”

Natuurlijk, erkent Horner, hij zou het liever niet doen (‘want voor een coureur is er niks mooier dan je thuisrace winnen’) en het hangt ook af van hoe de race zich ontvouwt en waar Hamilton rijdt. Maar: “Als team moeten we aan de titel denken. In dat opzicht zien we deze Grand Prix als elke andere race. Hij is evenveel punten waard.”

Als de nood aan de man is, lijkt Horner een teamorder dus niet te schuwen. “Teamorders zijn onderdeel van de sport. Coureurs zijn uiteindelijk ook maar werknemers van het team die onder contract staan.” Het teambelang staat voorop. “In dat teambelang zijn teamorders soms nodig.”

Meer teamorders?

Met nog maar vijf races te gaan, sluit Horner zelfs niet uit dat we in deze beslissende fase van het seizoen juist meer teamorders te zien krijgen. Niet alleen vooraan, maar in het hele veld. “Daar twijfel ik niet aan. Formule 1 is een teamsport en iedereen heeft zijn rol te spelen binnen het team.”

Dat Horner zondag over de boordradio een teamorder aan Pérez moet geven, lijkt op voorhand overigens niet heel waarschijnlijk. Verstappen heeft dit seizoen vooralsnog niet heel veel moeite met zijn teamgenoot. Het kwalificatieduel staat 15-2 voor Verstappen. In de elf races die ze allebei finishten, finishte Pérez geen een keer voor Verstappen.

Red Bull heeft al getoond niet bang te zijn Pérez strategisch in te zetten om Verstappen te helpen. In Engeland liet het hem een pitstop maken waardoor hij buiten de punten viel, om de snelste ronde en het bonuspunt daarvoor van Hamilton af te pakken. In Amerika gebruikte het hem om een eerdere pitstop van Hamilton af te dwingen.

