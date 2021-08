Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zich in de tweede seizoenshelft niet meer ‘laten afleiden’ door het soort woordenwisseling dat hij de afgelopen maanden zo vaak heeft gehad met Red Bull. “Het irriteerde me gewoon”, zegt hij over hoe hij eerder dit jaar ‘getriggerd’ werd door uitspraken uit het rivaliserende kamp.

Een goed voornemen dus van Wolff, met de Oostenrijker en Red Bull-evenknie Christian Horner die afgelopen halfjaar af en toe wel een fellere strijd in de media leken uit te vechten dan hun coureurs Lewis Hamilton en Max Verstappen op de baan.

“Bij nader inzien”, vertelt Wolff terugblikkend aan GPFans, “wil ik me echter op mezelf en mijn eigen team concentreren. Ik wil me niet laten afleiden door al het rumoer.” Wolff geeft daarbij ook toe dat hij zich eerder in het jaar ‘liet irriteren’ door enkele uitlatingen vanuit Red Bull. “Terwijl me dat normaliter niet overkomt.”

Getriggerd

Wolff verwijst daarbij vooral naar de woordenwisseling tijdens het weekend in Bakoe. In de aanloop naar die race én tijdens dat weekend liepen de spanningen hoog op. Dit vooral vanwege de ‘flexi-wing’-saga. Mercedes verdacht Red Bull ervan met een illegale achtervleugel te rijden. Red Bull wees daarop naar Mercedes’ ook omstreden voorvleugel.

Dat laatste ging uiteraard ook met wat felle woorden over en weer gepaard. Zo beet Horner Wolff toe dat deze beter zijn mond kon houden. Wolff reageerde daar dan weer op door zijn Red Bull-collega een ‘windbuil’ te noemen. “Ik raakte gewoon getriggerd in Bakoe”, geeft Wolff nu toe.

De Silverstone-saga

Zoals bekend was Bakoe niet de laatste keer dat de vlam in de pan sloeg tussen Mercedes en Red Bull. Na de controversiële crash tussen Hamilton en Verstappen in Silverstone, haalden Horner en Red Bull-topman Helmut Marko hard uit naar Hamilton en Mercedes. Mercedes reageerde dan weer met een ongekend scherp statement.

Als het aan Wolff ligt, is het nu echter gedaan met de verbale strijd. “Ik heb geen interesse in al die trammelant.” Uiteindelijk leidt het allemaal namelijk af van het presteren op de baan, vindt hij. “Ik wil me niet laten afleiden. Ik wil me gewoon op onszelf concentreren.”

