Toto Wolff heeft geen enkel goed woord over voor de stewards van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-teambaas is woedend dat George Russell als enige coureur bestraft werd voor zijn actie in bocht twaalf, vooral omdat Max Verstappen, in de ogen van de teambaas, later nog een vergelijkbare manoeuvre maakte. Ook het FIA-oordeel over de ‘illegale’ functie van Red Bull bestempelt Wolff als ‘schandalig’.

Russell kreeg zijn vijf seconden-tijdstraf omdat hij Valtteri Bottas van de baan afduwde tijdens een inhaalactie in bocht twaalf. Mercedes-teambaas Wolff was het gelijk al niet eens met de straf voor zijn coureur. “Die straf is een complete grap, George”, zei de Oostenrijkse teambaas al meteen over de boordradio. De rapen waren pas echt gaar, toen Max Verstappen met een vergelijkbare actie, volgens Wolff, wel onbestraft wegkwam.

“Iedereen racet hard, maar voor mij was de beslissing tegen George onverklaarbaar”, zegt Wolff tegen de aanwezige media. “We hebben genoeg van dit soort situaties gezien in bocht twaalf. Geen van hen werd bestraft tot George, en daarna was er natuurlijk nog één.” Wolff noemt het echter “niet verrassend” dat de actie van Verstappen, die na de inhaalmanoeuvre van Russell kwam, onbestraft bleef.

LEES OOK: Norris zet vraagtekens bij oordeel stewards: ‘Max ging ook van de baan af’

Vooral Norris baalde van het besluit van de stewards om de Red Bull-coureur niet te straffen. De Nederlander eindigde namelijk mede door deze beslissing als derde, en loopt zo weer uit op de McLaren-coureur in het coureurskampioenschap. “Ik wil geen commentaar geven op de situatie rondom Max en Lando, omdat het niet mijn race is”, houdt Wolff zich op de vlakte. “Zak (Brown, red.) en Andrea (Stella, red.) gaan daar wel naar kijken. Ik moet mezelf hier inhouden.”

Schandalig

Wolff houdt zich echter niet in wanneer het gesprek op de controversiële Red Bull-functie, waarmee het team onder parc fermé-regels de rijhoogte kan veranderen, komt. “Mijn mening is dat het van een afstand gezien en gehoord schandalig is”, windt de Oostenrijker er geen doekjes om. “Ik vond het echt leuk dat ze een bezem in de auto stopten om te laten zien hoe dat de enige manier is om (de rijhoogte, red.) te veranderen. Ik vraag me af hoe lang ze erover gedaan hebben om (de bezem, red.) te maken en erin te stoppen. Mij was niet bekend dat we in de Formule 1 zulke apparaten gebruikten.”

LEES OOK: ‘Dramatisch gevecht’ tussen Norris en Verstappen domineert bij buitenlandse media

De Mercedes-teambaas is het dan ook niet eens met het FIA-oordeel dat de hele kwestie een ‘non-story’ is. “Het is niet goed genoeg om te beloven dat je het niet meer zult gebruiken”, aldus Wolff.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine