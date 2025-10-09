Toto Wolff ziet hoe zijn kritiek op coureur Andrea Kimi Antonelli na Monza de rookie motiveerde om het in Bakoe en Singapore beter te doen. En met succes, want de jonge Italiaan kon de afgelopen twee races kostbare punten pakken voor de Zilverpijlen in hun strijd met Ferrari om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. ‘Het heeft hem zeker wakker geschud’, concludeert Wolff.

Met een vierde plaats in Bakoe en een vijfde plaats in Singapore kon Andrea Kimi Antonelli tweemaal achter elkaar kostbare punten binnenhalen voor Mercedes. De rookie zette de twee goede prestaties neer, nadat teambaas Toto Wolff de race van zijn coureur in Monza nog had bestempeld als ‘teleurstellend’. De jonge Italiaan kreeg de kritiek vanuit de Oostenrijker nadat hij met zijn W16 in het grind was terechtgekomen tijdens VT2.

LEES OOK: Wolff en Marko samen geëerd met Niki Lauda-prijs: ‘Legendes die de F1 vormgeven’

Toto Wolff is blij met de veranderde aanpak van Kimi Antonelli tijdens de afgelopen twee races. “Sinds Bakoe zie ik veel meer focus bij hem”, vertelt de Mercedes-teambaas aan Formula1.com. “Het Europese gedeelte van het seizoen hielp hem niet, maar toen was er ook zoveel aandacht voor hem en waren de verwachtingen torenhoog. Hij heeft nu minder werk buiten de baan om – zoals media- en sponsortaken – dus hij spendeert nu al zijn tijd met zijn ingenieursteam. Dat is goed.”

De Oostenrijker werd vervolgens gevraagd of Kimi Antonelli goed reageerde op de kritiek van Wolff na Monza. “Het is nog een leerproces met Kimi, waar hij wel en niet goed op reageert. We steunen hem altijd. We sporen hem zelfs aan om fouten te maken, want dit is het laatste jaar van het huidige reglement.” Volgens Wolff motiveerde de kritiek Antonelli om beter te presteren in Bakoe en Singapore. “Het heeft hem wakker geschud”.

LEES OOK: Ben Sulayem mogelijk zonder tegenkandidaten herkozen als FIA-voorzitter

Russell en Verstappen

Of de rookie in de toekomst ook kampioensmateriaal is, en ook het niveau van teamgenoot George Russell kan behalen, daar twijfelt Wolff echter nog aan. “Dat is al zo’n hoog niveau”, complimenteert de teambaas ook meteen Russell. “Als je kijkt naar George en Max (Verstappen, red.) dan zie je dat hun vaardigheden op zo’n hoog niveau zitten. En er zijn er maar een paar die dat niveau hebben. Om daar in de buurt van te komen, is al een succes.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.