Teambaas Toto Wolff twijfelt er een beetje over of hij 2022 nou als een rampjaar voor Mercedes moet betitelen of niet, maar benadrukt dat hij ondanks het uitblijven van hoofdprijzen veel positiefs heeft gezien. Vooral wat betreft de werkwijze en mindset van Mercedes.

Wolff staat zich er sowieso op voor dat Mercedes als team positief en constructief te werk gaat, met een no blame culture waarbij niet met de vinger wordt gewezen als er iets fout gaat. Hoewel Wolff en de rest van het Mercedes-team natuurlijk teleurgesteld zijn dat ze na zeven rijderstitels en acht constructeurstitel op rij in 2022 geen kampioenschap hebben gewonnen, is het team volgens hem nog ijzersterk.

“Het is natuurlijk ook niet zo dat je in vier maanden tijd compleet incompetent bent geworden, nadat je in december 2021 nog een titel hebt gewonnen en de auto in maart 2022 veel te langzaam is”, haalt hij aan in een uitgebreide seizoensterugblik op Mercedes’ website. “Het was gewoon een perfect storm“, doelt Wolff op hoe de omstandigheden en puzzelstukjes allemaal nét niet goed vielen voor Mercedes.

“Het gaat er dan dus om kalm te blijven. Vertrouwen te houden in je organisatie en je waarden. Ik vind het heel positief dat we dat hebben gedaan en zodoende relatief beter zijn geworden gedurende het jaar. Oké, we zijn niet gekomen tot waar we willen staan”, verwijst hij naar hoe Mercedes in 2022 nooit toonaangevend was, “maar we presteerden in Amerika, Mexico en Brazilië later in het jaar wel veel beter.”

Lees ook: Hamilton waardeert successen ‘veel meer’ na tegenvallend seizoen

Leren belangrijker dan winnen

Het belangrijkste, benadrukt hij, was sowieso om zoveel mogelijk te leren met oog op 2023 en het aanstaande seizoen. “Dat was belangrijker dan een race winnen. Al was de zege in Brazilië mooi bewijs dat er wel degelijk snelheid in de auto zit als het DNA van het circuit bij de auto aansluit.” Uiteindelijk gaat het echter niet om één race of zege, zegt hij. “Het gaat zelfs niet om één, twee of vijf seizoenen.”

“Ik wil namelijk dat dit team zich continu ontwikkelt en zo kan blijven meedoen om zeges en kampioenschappen, zonder dat we iets voor lief nemen. Als ik ons nu hoor praten, klinkt het bijna alsof we een rampjaar hebben gehad – en zo voelde het misschien ook. Dat is voor mij ook het juiste gevoel”, erkent Wolff, al relativeert hij dat ook weer, gezien de genoemde progressie en derde plek in het WK.

Zo was het dus niet allemaal verkeerd, met Wolff die herhaalt dat Mercedes onder de streep vooral lering moet trekken uit het afgelopen seizoen. “In de zwaarste omstandigheden leer je het meest. Het was een ander verhaal geweest als we hadden blijven winnen. Maar qua persoonlijke ontwikkeling was dit ontzettend belangrijk voor ons”, denkt hij.

Lees ook: Hamilton tevreden over samenwerking met ‘geweldige’ Russell