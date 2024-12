Mercedes-teambaas Toto Wolff zit er helemaal niet mee dat klantenteam McLaren de Duitse renstal heeft verslagen in het constructeurskampioenschap. Mercedes werd zelf vierde, achter Red Bull, terwijl het team uit Woking voor het eerst in 26 jaar het kampioenschap won. “Dit is een succes voor Mercedes Motorsport”, aldus Wolff.

Mercedes was tijdens de eerste jaren van het hybride-tijdperk in de Formule 1 bijna onverslaanbaar, maar moet tijdens de laatste seizoenen toezien hoe andere renstallen er met de constructeurstitel vandoor gingen. Dit jaar was het zelfs McLaren, een klantenteam van de Duitse renstal, die voor het eerst sinds 1998 de titel pakte.

Teambaas Toto Wolff ziet McLarens overwinning echter alleen maar als ook goed voor Mercedes. “Als we als fabrieksteam niet kunnen winnen, word ik veel liever verslagen door een klantenteam”, vertelt de Oostenrijker aan de media. “Ik heb daar geen enkel probleem mee, het laat ons zien waar de benchmark ligt.”

‘Succes voor Mercedes’

Het team uit Woking rijdt sinds 2021 met Mercedes-motoren. “De wereldkampioen is onze klant”, vervolgt Wolff. “Met gelijkwaardig materiaal vechten we op dezelfde voorwaarden, als zij een betere uitvoering hebben, betere coureurs, dan is dat voor ons helemaal prima.” De teambaas durft zelfs de McLaren-titel ook een klein beetje voor Mercedes op te eisen. “Dit is een succes voor Mercedes Motorsport, een succes voor HPP (de motorafdeling van Mercedes, red.), terwijl we weten dat het voor het fabrieksteam verreweg het belangrijkste doel is om te winnen.”

