Lewis Hamilton mag dan vooralsnog in de kwalificaties en races achterblijven bij teamgenoot George Russell, maar Mercedes-baas Toto Wolff twijfelt er niet aan dat de twee even snel zijn. “Zodra de pech ophoudt voor Lewis, zal je dat ook zien.”

Na zeven races in 2022 staat Russell op 84 punten, terwijl Hamilton er 50 heeft. Russell voert ook het kwalificatieduel met Hamilton met 4-3 aan. Gevraagd door Motorsport of het nu het nieuwe normaal bij Mercedes is dat de jongere van de twee Britten de boventoon voert, antwoordt Wolff echter van niet.

“Nee”, denkt de Oostenrijker, die aanhaalt dat Hamilton dit seizoen niet gelukkig is geweest. Zo waren er natuurlijk de safetycars in Australië en Miami die niet gunstig voor hem vielen, terwijl Hamilton in Spanje bij de start werd geraakt door Kevin Magnussen.

In Monaco kwam Hamilton door de rode vlag in de kwalificatie in de middenmoot terecht, waarna hij in de race in het verkeer zat. “Hij zat klem”, verzucht Wolff, die er echter vanuit gaat dat het tij wel zal keren: “Zodra de pech ophoudt voor Lewis, zal je dat ook zien.”

“Qua snelheid”, vervolgt hij, “zitten ze op eenzelfde niveau”, zegt hij over Hamilton en Russell. “In de ene training is de een sneller, in de andere training de ander. Dat is top. Daarnaast werken ze goed samen om de auto op orde te krijgen, wat erg belangrijk is”, doelt hij op Mercedes’ worsteling met de W13.

