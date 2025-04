Als de magistrale pole position van Max Verstappen zaterdagavond al een ‘Wonder van Jeddah’ was, dan is een overwinning zondag goed voor deel 2. Want wonderbaarlijk zou het hoe dan ook zijn als hij het kunststukje van twee weken geleden (GP Japan) weet te herhalen. Over het gevaar voor Verstappen, de uitdaging van McLaren én meer: hier moet je op letten tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

1. Verstappen op herhaling

Het was misschien wel zijn allerbeste rondje, twee weken geleden, op het circuit van Suzuka. Maar de ‘pole lap’ van toen verbleekt bijkans bij die van zaterdag in Jeddah. Daar bleek Verstappen andermaal een overtreffende trap van zichzelf. In de race zondag herhalen wat hij in Japan deed (winnen), wordt lastig. Maar, wie Verstappen kent, weet: niet onmogelijk. De regerend en viervoudig wereldkampioen is een meester in het verdedigen, in het managen van banden en daarmee de perfecte coureur om een eerste plek te behouden en over de streep te trekken.

Het circuit van Jeddah leent zich daar ook beter voor dan bijvoorbeeld dat in Bahrein. De RB21 zakte daar door het ijs, maar Verstappen en Red Bull hebben in Saoedi-Arabië de zaken beter voor elkaar. De auto doet méér wat hij wil, hoewel nog steeds niet perfect. Maar ook het circuit ligt de Red Bull-bolide beter, zowel qua bandendegradatie als lay-out met veel hogesnelheidsgedeelten.

Kijk dus niet raar op als zich een herhaling van de GP van Japan ontvouwt. En dan heeft Verstappen ‘zomaar’ zijn tweede overwinning op zak.

2. Kans voor Piastri

Aan Oscar Piastri de taak om McLaren de zege te bezorgen zondag in Jeddah. Vanaf P2 moet hij Max Verstappen zien te verschalken. En daar ligt een kans. Zowel qua auto, als voor de Australiër als coureur. Eerst over de bolide: de MCL39 is al het hele seizoen de beste, de snelste. Maar in Japan bleek al dat het niet per se betekent dat je ‘dus’ ook maar even Verstappen de baas bent. De snelheid is er: in de lange runs in de vrije trainingen was McLaren de beste. Daar kan Piastri vertrouwen uit putten.

Als coureur biedt het hem ook een mooie gelegenheid: hij wil wereldkampioen worden en dan moet je de besten der aarde kunnen kloppen in een rechtstreeks gevecht. Dat gevecht komt er, met Verstappen. Dus Piastri kan zondag in Jeddah laten zien wat hij in huis heeft in de jacht op zijn eventuele eerste Formule 1-wereldtitel. Lastig? Jazeker. Maar in Piastri schuilt volgens velen een kampioen. Het kan zomaar zijn dat we die zondag in Saoedi-Arabië op koele en klinische wijze aan het werk zien in het duel met Verstappen.

3. Revanche Norris en Ferrari

Voor Lando Norris draait het zondag om sportieve wraak op zichzelf. De Brit ging de fout in tijdens Q3 van de kwalificatie, crashte en start dus slechts als tiende. Een inhaalrace wacht. Maar winst? Nee, dat is volgens Norris zelf ook een brug te ver. Misschien dat een podium er nog wel in zit, maar dan rekenen we wellicht iets te gemakkelijk buiten de ontketende Mercedes-kopman George Russell (startend vanaf P3).

En de Ferrari’s? Hoe zit het daar eigenlijk mee? De subtop is de plek waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton dit weekend thuishoren. En waar ze, hoe jammer ook voor de vele Ferrari-fans, voor nu ook thuishoren.

4. Strategie en safety car

Aan lekker weer geen gebrek in Saoedi-Arabië, het is zonnig, warm en droog. Wat de banden precies zullen gaan doen, en dus de teams met betrekking tot de strategie, is nog niet geheel duidelijk. Volgens Pirelli zijn er mogelijkheden te over. Kijk maar eens naar onderstaand overzicht.

Daarbij komt nog de kans op een safety car. In iedere race op het stratencircuit in Jeddah was het tot nu toe raak: een 100 procent kans op een safety car dus en reken maar dat de teams al verschillende scenario’s klaar hebben liggen voor het onvermijdelijke moment waarop Bernd Mayländer zijn bolide de baan op mag sturen.

En verder…

…is het circuit 6174 meter lang

…waren er vorig jaar 52 inhaalacties

…zijn er 27 bochten, het meeste op de kalender

…duurt een pitstop gemiddeld 19,2 seconden in totaal

