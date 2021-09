Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), acht de kans groot dat Lewis Hamilton en Max Verstappen dit seizoen nog eens zullen crashen. De oud-Formule 1-coureur ziet dat de twee titelrivalen ‘veel respect’ hebben voor elkaar, maar weet ook: “Beide coureurs moeten hun territorium afbakenen.”

De crash tussen Hamilton en Verstappen op Monza deed veel stof doen opwaaien in wat een toch al zinderend seizoen is. De twee titelrivalen verlieten Italië puntloos door de crash, wat alweer de tweede clash was tussen de twee nadat het ook al fout ging op Silverstone. Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz hebben Hamilton en Verstappen ‘veel respect’ voor elkaar, maar hebben ze ook een ‘groot race-ego’ en is de kans dus groot dat ze dit seizoen nog eens crashen.

“Ik denk eerlijk gezegd dat het zeer waarschijnlijk is”, zegt Wurz tegen Sky Sports. “Beide coureurs moeten hun territorium afbakenen. Dat is sport. Of je nou naar boksen, voetbal, handbal of welke sport dan ook kijkt: als twee grootheden elkaar tegenkomen, gebeuren dit soort dingen.”

De stewards wezen Verstappen als schuldige aan bij de crash en gaven hem drie plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van Rusland, al was het volgens Wurz een race-incident. De oud-Formule 1-coureur hoopt dat Hamilton en Verstappen de rest van het seizoen eerlijk blijven strijden. “Ik praat met ze en zij praten met elkaar, zij hebben veel respect voor elkaar en dat is mooi om te zien. Maar als ze op de baan rijden dan is het meer van ‘we zijn hier om te vechten, we zijn hier om het Formule 1-kampioenschap te winnen’. Het is een van de meest prestigieuze titels die je in de sportwereld kan pakken.”

“Ze moeten wel vechten, het hoort bij het spelletje”, vervolgt Wurz. “Hopelijk doen ze dat wel met het nodige respect voor hun team en hun eigen resultaten, dus niet alleen voor elkaar. Om te winnen moet je eerst finishen, dus ze kunnen niet al te veel crashes veroorloven.”

“Er zal wel een gesprek plaatsvinden, maar je moet jezelf losmaken van het feit dat je in de auto zit en dat soort beslissingen neemt”, vervolgt Wurz. “Het zijn ook maar mensen. Ze waren allebei boos vanwege een slechte pitstop en het verloop van de race. Je weet dat je maar één kans hebt. Ze zijn in dit geval misschien wel, tot op zekere hoogte, onder de druk bezweken”, oordeelt de GPDA-voorzitter.

