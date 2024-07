McLaren profiteert tijdens de aankomende GP van België van een gridstraf voor rivaal Max Verstappen. De Nederlandse kampioen moet dankzij een motorwissel tien plaatsen inleveren na de kwalificatie. Goed nieuws voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, al weet CEO Zak Brown dat Verstappen ook van verder op de grid een gevaar kan vormen.

McLaren maakte in Hongarije een gigantische inhaalslag op Red Bull in het constructeurskampioenschap en ook Lando Norris liep verder in op rivaal Max Verstappen. Tijdens de Belgische Grand Prix – de laatste race voor de traditionele zomerstop – zullen de Britten opnieuw vóór de Nederlander willen eindigen. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan, weet ook Zak Brown. De papaja’s beschikken weliswaar over ‘de snelste auto’, Verstappen mag je nooit onderschatten.

Tijdens de eerste vrije training zette Verstappen meteen de toon door bovenaan de tijdlijsten te eindigen. Het verschil met Oscar Piastri, die de tweede tijd reed, bedroeg liefst een halve seconde. Zak Brown is behoedzaam; Verstappen heeft nu al bewezen dat hij ook met een gridstraf een geduchte tegenstander is.

‘Onheilspellend’

“Max’ was behoorlijk geweldig”, zei Brown tegen Sky Sports over de eerste trainingssessie van Verstappen. “Je moet aannemen dat hij voor pole gaat, wat dus zou betekenen dat hij zondag vanaf P11 start. Je kunt heel goed inhalen op Spa; volgens mij is het niet zo lang geleden dat hij van de twintigste naar de negende plek reed in twee of drie rondjes. Ik denk dat het een grote fout zou zijn om te denken dat hij niet gemakkelijk van P11 naar P1 kan gaan.”

Sky Sports-analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle was ook onder de indruk van Verstappen. “Het mogen dan vrije trainingen zijn, maar hij vloog echt naar buiten”, zei hij. “Zowel in de snelle ronden als de long runs. Ik denk dat Max op dit nieuwe asfalt echt een sweet spot heeft gevonden in de setup van de auto. Voor McLaren is het heel onheilspellend.”

