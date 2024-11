Zak Brown moet toegeven dat Max Verstappen ook kan winnen als hij niet over de snelste auto beschikt. De Nederlander won in Las Vegas zijn vierde titel op rij, ten koste van rivaal Lando Norris. Waar Brown eerder spottend zei dat Verstappen alleen met de beste auto kan winnen, gaf hij in aanloop naar de GP van Qatar toe dat de kersverse kampioen dit jaar het verschil heeft gemaakt.

“Max (Verstappen, red.) heeft dit jaar bewezen dat je een geweldige auto, maar ook een geweldige coureur nodig hebt,” zei Zak Brown in een interview met Business of Sport. “Je ziet het verschil wanneer je kijkt naar Sergio Pérez – die is ook heel goed, hij heeft nota bene Grands Prix gewonnen, maar hij zit duidelijk niet op het niveau van Verstappen. Al is de auto nog zo goed, soms heb je gewoon een geweldige coureur nodig.”

LEES OOK: Verstappen plaagt Zak Brown: ‘Kon alleen in de snelste auto winnen, toch?’

“Verstappen kan er altijd meer uithalen, ook als de auto niet in staat is om te winnen,” legde Brown uit. “Dat lukt hem natuurlijk niet in de vijftiende auto op de grid, maar misschien heeft hij dit jaar bewezen dat hij wel kan winnen met de derde snelste bolide.” Waar de RB20 in de openingsfase van het seizoen uiterst dominant was, werd Red Bull in de lente al ingehaald door McLaren. Op dit moment lijken de papaja’s, samen met Ferrari, over het beste materiaal te beschikken. Daarbij kan ook Mercedes gevaarlijk uit de hoek komen – de silver arrows lieten in Las Vegas nog een één-tweetje optekenen.

‘Heb liever twee goede coureurs’

Bij de constructeurs gaat McLaren nog steeds aan de leiding, gevolgd door Ferrari. Red Bull is teruggezakt naar de derde plaats. Volgens experts heeft dat alles te maken met het rampzalige seizoen van Sergio Pérez. Zak Brown benadrukte dat hij dankbaar is dat hij ten minste twee competitieve coureurs heeft. “Ik heb liever de uitdagingen van twee coureurs die vechten voor de overwinning dan de uitdagingen van één coureur die vecht voor de overwinning en één coureur die vecht om in Q3 te komen,” zei hij scherp.

LEES OOK: Uitspraak Verstappen zit Norris niet lekker: ‘Hij moet comedy gaan doen’

Desalniettemin kregen Lando Norris en Oscar Piastri het vaak genoeg met elkaar aan de stok. De strikte teamorders – ofwel ‘papaja-regels’ – waren een veelbesproken onderwerp. “We hebben twee geweldige coureurs die een transparante en eerlijke relatie onderhouden,” aldus Brown. “Er zullen ook stressmomenten zijn, maar dat is topsport. Ze zijn beiden snel en racen hard, maar ze houden zich tegelijkertijd ook netjes aan de regels. Het zijn echt geweldige jongens. Zoals ik al vaker heb gezegd, heeft McLaren echt het beste duo in de Formule 1.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.