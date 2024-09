Na de vrije trainingen voor de GP van Singapore is gebleken dat McLaren opnieuw meedoet voor de winst. Tweemaal klokte Lando Norris – voor wat het waard is – de snelste tijd. In de jacht naar zijn eerste wereldtitel zal hij onder de lampen van Marina Bay opnieuw moeten maximaliseren. Volgens McLaren-CEO Zak Brown is het immers Norris’ eigen verantwoordelijkheid om het kampioenschap in de wacht te slepen.

LEES OOK: VT3 GP Singapore: Stap voorwaarts Verstappen en Red Bull, Norris de rapste

“Ik zag laatst een oude uitspraak van Ron Dennis (oud-teambaas McLaren, red.) voorbijkomen,” zei Zak Brown tegenover Sky Sports. “Volgens hem was het de taak van het team om het constructeurskampioenschap veilig te stellen en moeten de coureurs hun eigen titel winnen. Dat is wat we nu doen.” In de afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid geweest over de zogenaamde papaja-regels en hoe McLaren beide kampioenschappen hoopt te bestieren. Volgens Brown is de coureurstitel uiteindelijk Norris’ verantwoordelijkheid.

“Natuurlijk zullen we Lando (Norris, red.) helpen waar nodig,” legde de Amerikaan uit. “Maar we willen de resultaten van Oscar (Piastri, red.) niet compromitteren. Hij heeft een geweldig seizoen en voert zijn eigen strijd. Daarom bekijken we het van race tot race. We hebben twee geweldige coureurs die beiden in staat zijn om races te winnen – het is soms moeilijk om dat in goede banen te leiden.”

Papaja-regels

Volgens Zak Brown gaat McLaren dan ook verder dan het aanwijzen van ‘een eerste coureur’. “Weet wie je teamgenoot is, help je teamgenoot waar nodig en race altijd eerlijk tegen je teamgenoot; dat zijn in feite de papaja-regels,” aldus de CEO. Wat zou dat betekenen als Piastri straks de race leidt, met Norris in zijn kielzog? Moet de Australiër zijn teammaat dan voorbijlaten?

LEES OOK: Lando Norris hoopte op grotere voorsprong in Singapore: ‘Ferrari is heel erg snel’

“Dat moet Andrea (Stella, red.) beslissen,” lichtte Brown toe. “Het is erg moeilijk om een overwinning aan een ander af te staan. Aan de andere kant wil Norris het kampioenschap ook gewoon op een eerlijke manier winnen. Als Piastri het verdiend heeft om te winnen, dan weet ik zeker dat Norris de winst niet wil erven.”

Beide McLaren-coureurs zijn wiskundig gezien nog in de race voor de titel. Ook Zak Brown weet echter dat er veel moet gebeuren voordat één van beiden bovenaan staat. “Het vereist een aantal geweldige weekenden en een beetje pech voor Red Bull als we dat gat nog willen dichten,” besloot de CEO. “Daarom bekijken we het gewoon per race.”

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!