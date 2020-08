Zak Brown: ‘Meerderheid van teams vindt het niet leuk wat er is gebeurd met ‘Copy Point”

De Racing Point RP20, de ‘roze Mercedes’, blijft ook tijdens de vierde Grand Prix van het seizoen een onderwerp van discussie. Volgens McLaren-CEO Zak Brown moet de FIA snel duidelijkheid scheppen. “Afgezien van de legaliteit van de auto denk ik niet dat het in de geest van de Formule 1 is.”

Het merendeel van de Formule 1-teams wil dat de FIA de werkwijze die Racing Point gebruikte om haar auto voor 2020 te ontwerpen, verbiedt. Dat vertelt Zak Brown aan RaceFans. Racing Point heeft er geen geheim van gemaakt dat de RP20 gebaseerd is op de Mercedes van vorig jaar, Renault tekende al twee keer protest aan tegen de ‘roze Mercedes’.



Brown stelt dat de meeste teams ervoor willen zorgen dat een soortgelijk kopiëren in de toekomst niet meer mogelijk is, of de RP20 nu legaal wordt bevonden of niet. “Ik denk dat de meerderheid van de teams het niet leuk vindt wat ze zien met Copy Point, Tracing Point of Racing Point, hoe je ze ook wilt noemen”, zegt Brown.

Formule 1-DNA

“Of het nu legaal is of niet, ik denk dat we moeten afwachten hoe de FIA op het protest reageert. Afgezien van de legaliteit van de auto denk ik niet dat het in de geest van de Formule 1 is.” Volgens Brown is onderdelen kopiëren altijd een onderdeel geweest van de sport, maar is Racing Point nog een stap verder gegaan. “Er is altijd sprake geweest van kopiëren, kijken naar een andere voorvleugel of een dubbele diffuser, en ik denk dat dat bij de sport hoort. Maar deze keer is het tot het uiterste uitgevoerd, waarbij ze effectief hebben toegegeven dat ze de raceauto van een ander team hebben nagemaakt.”

Voor de Amerikaan hoort dat niet in de Formule 1. “Ik geloof niet dat dat is waar de Formule 1 voor staat. Er zijn andere raceklassen waar je spec cars hebt of twee of drie verschillende chassis’ gebruikt worden, maar ik denk dat dat niet het DNA is van de Formule 1.”

Daarom hoopt de McLaren-baas dat de FIA snel duidelijkheid schept. “Ik denk dat het belangrijk is dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen. Wat er gebeurd is, mag dat of niet? Maar ongeacht de uitkomst ervan denk ik dat als we het er allemaal over eens zijn, althans de meerderheid, dat dit niet is wat de Formule 1 in de toekomst moet zijn. Daarom zijn er regels nodig om ervoor te zorgen dat wat er ook gebeurd is, niet opnieuw gebeurt.”

