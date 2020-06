Zak Brown: ‘Red Bull zal Mercedes op de hielen zitten’

Zak Brown denkt dat Red Bull Ferrari heeft voorbijgestoken in de jacht op Mercedes. Volgens de McLaren-CEO heeft het team uit Milton Keynes een stap in de goede richting gezet, maar of dat genoeg is Mercedes daadwerkelijk te bedreigen moet nog blijken. “Red Bull zal Mercedes op de hielen zitten.”

McLaren-baas Zak Brown doet op de officiële Formula 1-website een aantal voorspellingen over het seizoen dat volgende week van start gaat. Beginnen doet Brown met het middenveld. Volgens de Amerikaan kunnen we ons daar aan misschien wel meer strijd dan vorig jaar verwachten. “Ik denk dat we in 2020 en 2021 min of meer hetzelfde zullen zien als wat we vorig jaar zagen”, vertelt Brown. “Ik denk dat het middenveld misschien nog wel dichter bij elkaar zal zitten.”

En wat met de strijd om het kampioenschap? “Als we naar de wintertests kijken lijkt het erop dat Mercedes in 2020 weer het dominante team zal zijn. Omwille van de regels, we mogen de auto’s amper aanpassen, verwacht ik dat Mercedes in 2020 en ook 2021 redelijk goed zal zijn.”

Volgens Brown zal Red Bull en niet Ferrari de naaste belager van de Zilverpijlen zijn. “Het lijkt erop dat Red Bull een stap voorwaarts heeft gezet, dus ik denk dat ze hen op de hielen zullen zitten. Maar of dat genoeg is om ze gedurende het seizoen in te halen, weet ik niet…” Geen Ferrari dus, al wil de McLaren-CEO niets uitsluiten. “Ferrari is een beetje lastig om in te schatten. Mensen lijken te denken dat ze de snelheid misschien niet helemaal hebben. Ik denk dat dat snel duidelijk zal worden”, doelt Brown op de seizoenstart volgende week.



