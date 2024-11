Zak Brown is groot voorstander van het idee om in de nabije toekomst een aantal races te laten rouleren. Vierentwintig evenementen per jaar is volgens de Amerikaan voldoende, al zouden bepaalde landen hun plek op de kalender ook kunnen delen. Vermoedelijk zal Zandvoort een van de racelocaties zijn die straks eens in de twee jaar wordt aangedaan. Een officiële bekendmaking laat nog op zich wachten.

In 2025 organiseert de Formule 1 weer vierentwintig Grands Prix. Volgens veel experts is dat absoluut het maximale aantal. Toch staan landen wereldwijd in de rij om de Formule 1 naar eigen bodem te halen. In alle uithoeken van de wereld worden oude circuits nieuw leven ingeblazen of worden er compleet nieuwe banen uit de grond gestampt. Onder andere Zuid-Afrika, Rwanda, Zuid-Korea en Thailand hebben serieuze interesse getoond.

LEES OOK: Domenicali komt ‘heel snel’ met officieel nieuws over rouleren van Europese races

Om al deze gegadigden een eerlijke kans te geven, overweegt CEO Stefano Domenicali om een aantal plekken op de kalender jaarlijks te laten rouleren. Eerder meldde FORMULE 1 Magazine al dat Zandvoort en Spa-Francorchamps mogelijk om de beurt een race zullen organiseren. Vermoedelijk mag de Nederlandse GP in 2026 het spits afbijten, hetgeen zou betekenen dat België dan in 2027 weer aan de beurt is.

‘Fantastisch idee’

McLaren-CEO Zak Brown ziet een dergelijk systeem als een uitstekende oplossing. “De Formule 1 en de FIA werken goed samen en overleggen alles wat met de Formule 1 te maken heeft,” verklaarde hij tegenover Daily Express. “Wat de kalender betreft, denk ik dat vierentwintig races echt het maximum is.” Om aan de wensen van alle mogelijke organisatoren tegemoet te komen, denkt Brown dat een roulatiesysteem een eerlijke oplossing biedt.

LEES OOK: Felle kritiek op ’te oude’ Hamilton na sof in São Paulo: ‘Heeft zijn beste tijd gehad’

“Ik denk dat we twintig vaste races moeten hebben en acht races die om het jaar rouleren,” legde hij uit. “Zo kunnen we de sport laten groeien op de plekken waar er vraag naar is. Het zou toch fantastisch zijn als we op achtentwintig markten actief zijn?” Tot nu toe zijn de fans minder enthousiast over dergelijke plannen. Veel liefhebbers hebben het gevoel dat de klassieke Europese circuits worden overgeslagen in het voordeel van nieuwe organisatoren met veel geld.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!