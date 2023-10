De coureurs krijgen het in het enige trainingsuurtje van de GP Qatar flink voor de kiezen. Ja, er wordt gereden en data verzameld. Maar zand, wind, stof, geen grip en een laaghangende zon zorgen voor een hoop frustratie. Max Verstappen noteert de snelste tijd, voor wat het in het steekspel waard is.

Doet -ie het, of doet -ie het niet? Dat is de million dollar question voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar, de tweede sinds 2021. Max Verstappen staat op de drempel van zijn derde wereldtitel: een plaats bij de eerste zes in de sprintrace morgenavond volstaat daarvoor. Dat lijkt een invuloefening. Hoewel Verstappen voorafgaand aan de race in Losail verklaart nog steeds geen groot fan van het huidige sprintformat te zijn, zal hij er geen traan om laten wanneer hij een dag voor het hoofdnummer voor de derde keer tot kampioen gekroond zal worden.

In de eerste en enige vrije training dit weekend in de snikhete en winderige woestijn, de thermometer tikte met gemak 35 graden aan, ligt er voor alle teams en coureurs een pittige uitdaging te wachten. Eén sessie betekent ook slechts één trainingsuur (twee minder dan normaal) waarin de auto naar de juiste smaak voor twee races kan worden afgesteld én ontdekt kan worden hoe hoog de bandenslijtage op het Losail International Circuit is. Maar dan nog blijft er een onvoorspelbare variabel over: de training vindt plaats onder andere omstandigheden (hogere temperatuur) dan beide races.

Volgens Pirelli’s sportchef Mario Isola is de woestijnbaan een uitdagende voor de banden. Hoewel de Formule 1 twee jaar geleden voor het eerst te gast was in Qatar, hebben de toenmalige gegevens waarschijnlijk weinig waarde. Het asfalt is immers vernieuwd, de kerbs zijn aangepast en de auto’s hebben na de regelrevolutie vorig jaar een behoorlijke transformatie ondergaan. Bijkomend probleem in de trainingssessie is de sterke wind, die de baan in een zandbak verandert.

“Het is enorm slipperig”, bekent Verstappen over de boordradio. Volgens Carlos Sainz zou zijn vader, wereldkampioen rally, ‘in deze omstandigheden heel goed uit de voeten kunnen’. Verstappen klaagt in de openingsfase ook over de laaghangende zon. “Ik kan bijna niks zien.” Hij belandt vaker buiten de witte lijnen dan hem lief is. De wereldkampioen is niet de enige: de omstandigheden zijn zeer verraderlijk.

Tijden zeggen in het eerste deel niets. Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voeren allemaal even de ranglijst aan. Wanneer in het slotkwartier de kwalificatiesimulaties op het programma staan, zijn de baancondities weliswaar verbeterd maar is de wind volgens Leclerc ‘flink aangewakkerd’. Mercedes, McLaren en Aston Martin sparen een set rode (kwalificatie)banden. Verstappen en Sergio Pérez namens Red Bull en ook Ferrari niet. De Nederlander is de snelste, voor Carlos Sainz en Charles Leclerc.

