Oscar Piastri is echt niet altijd zo kalm en ontspannen als hij via de boordradio overkomt. De Australische coureur onthult zelf dat hij ook echt zijn “momenten van woede” kent, en meedogenloos genoeg is voor de Formule 1. Hoewel de McLaren-coureur graag de kalmte bewaart, is hij ook bereid om hard tegen zijn concurrenten te racen.

Piastri boekt al vroeg in zijn Formule 1-carrière veel succes, en pakte zelfs tijdens zijn 35ste F1-race al zijn eerste overwinning. De Australiër heeft ondertussen de reputatie dat hij altijd wel kalm en ontspannen blijft, maar daardoor vragen critici zich ook af of Piastri net zo hard kan vechten als bijvoorbeeld Max Verstappen.

“Dat ik rustig ben, betekent niet dat ik niet meedogenloos ben”, verdedigde Piastri zichzelf, tegenover Sky Sports. “Er zijn in mijn carrière veel moeilijke situaties geweest waarin je je ellebogen moest gebruiken. Ik denk dat ik vorig jaar heb gezegd dat ik niet wil worden gezien als een lastpak op de baan, maar je moet je respect verdienen. Volgens mij heb ik dat gedaan en ik heb geprobeerd om hard maar eerlijk tegen mensen te racen.”

Voor Piastri is het uiteindelijk een kwestie van balans. “Ik denk zeker dat ik meedogenloos genoeg ben, maar het hoeft niet ten koste te gaan van mijn kalmte en aardigheid”, aldus de McLaren-coureur.

‘Heb nog steeds mijn momenten’

De coureur uit Melbourne onthult dat hij ook “bewust heeft gewerkt” aan zo veel mogelijk de kalmte bewaren. “Omdat er nog steeds momenten zijn dat autosport in het beste geval behoorlijk frustrerend kan zijn, zou ik zeggen dat het (zijn kalmte, red.) een combinatie is van hoe ik van nature ben en dan ook nog een bewuste poging om het zo te houden en gewoon professioneel te zijn”, legt Piastri uit, aan de Going Purple-podcast. “Ik denk dat veel mensen denken dat ik heel kalm ben, wat ik zelf ook denk dat ik ben, maar ik heb nog steeds mijn momenten (van woede, red.).”

