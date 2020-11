Zevende wereldtitel werkt bevrijdend voor Hamilton in Bahrein: ‘De druk is van de ketel’

Lewis Hamilton is ongenaakbaar in Bahrein. Hij domineerde op vrijdag en was de snelste man in Q1, Q2 en was ook de snelste in de belangrijkste sessie Q3 en pakte in stijl zijn tiende pole van het seizoen. “De druk is eraf en dat werkt bevrijdend.”

In Turkije werd Hamilton kampioen en eigenlijk kan hij het nu rustig aan doen, maar dat zit niet in zijn aard. “Ik heb mijn titel niet gevierd, ik was alleen maar aan het trainen om fit te zijn voor deze race”, vertelt de zevenvoudig kampioen na afloop van de kwalificatie. Nu hij wereldkampioen is, is de druk van de ketel en kan hij genieten van het kwalificeren en racen. “Het werkt echt bevrijdend”, zegt hij.

Vaak is Hamilton niet tevreden over zijn ronde, maar deze keer was de Brit wel te spreken over zijn ronde. “Ik zoek altijd de limieten van de baan op. Je moet altijd compromissen vinden, je wil tijd winnen bij het insturen, maar je wil ook tijd winnen bij de exit van de bocht”, aldus Hamilton.

“Het begin van de ronde was erg goed, ook al was bocht één niet echt perfect. Ik had wat sneller door bocht zes gekund. Het is nooit perfect. Dan win je in één bocht weer tijd en dan verlies je weer wat in een andere bocht, maar al met al was het gewoon een goede ronde”, aldus de polesitter.

