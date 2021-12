De Chinees Guanyu Zhou zegt verrast te zijn door hoeveel kritiek er is op het feit dat hij volgend jaar Formule 1 rijdt voor Alfa Romeo, maar laat zich niet van zijn stuk brengen.

Die kritiek is er dan deels op gericht dat de 22-jarige Zhou een flink sponsorbudget meeneemt, naar verluidt pakweg 25 miljoen euro. Een andere vaak genoemde reden is dat Zhou een Formule 1-zitje heeft gevonden, terwijl iemand als Oscar Piastri – de Formule 2-kampioen van 2021, die de afgelopen twee jaar ook Formule 3- en Formule Renault-kampioen werd – langs de kant staat.

“Ik ben verrast door hoeveel berichten ik op social media kreeg”, zegt Zhou tegen Formula Scout over alle kritiek. “Ik heb er echter niet te veel opgelet”, vertelt hij. “Uiteindelijk heb ik mijn droom namelijk waargemaakt”, zegt hij over het bereiken van de Formule 1. “Er zijn ook veel mensen trots op me. Zowel thuis als over de rest van de wereld. Dat is mooi, en ik ben dankbaar voor die support”, erkent de Chinees.

Haters horen er bovendien bij, weet Zhou. “Zeker als je de top van de autosport bereikt. Dan krijg je haters, zijn er altijd mensen die je wel of niet leuk vinden. Ik denk echter dat je niet te veel aandacht moet geven aan wat andere mensen over je zeggen.” Zhou finishte dit seizoen overigens als derde in de Formule 2, met vier overwinningen. De coureur uit Shanghai maakte dinsdag zijn eerste testkilometers voor Alfa Romeo.

