Zit Russell in 2022 in een Mercedes? ‘Verwacht rond de zomerstop duidelijkheid’

George Russell verwacht uiterlijk in augustus te horen of hij in 2022 in een Mercedes zit of niet. Dat is volgens het bij Williams ondergebrachte Mercedes-talent wanneer de knoop wordt doorgehakt.

“Het zal voor alle betrokken partijen – Mercedes, Williams en de coureurs – niet langer duren dan tot en met de zomerstop in augustus”, vertelt Russell aan Press Association Sport. “Dat is ook wel zo fair voor iedereen.”

Russell, die aan de vooravond staat van zijn derde jaar bij Williams, hoopt natuurlijk op promotie naar Mercedes. De jonge Brit mocht eind vorig jaar in Sakhir invallen bij de succesformatie als vervanger van de zieke Lewis Hamilton en imponeerde – met wat meer geluk, had hij de race kunnen winnen.

Lees ook: Russell: ‘Het was moeilijk om weer in mijn ‘eigen’ Williams te rijden na een weekendje in een Mercedes’

Russell maakte hoe dan ook duidelijk: als Mercedes in 2022 een nieuwe teamgenoot zoekt naast Hamilton in plaats van Valtteri Bottas – of zelfs Hamilton zelf moet vervangen – heeft het in hem al een heel goede optie in huis.

Volgens Russell weet Mercedes ook wat het aan hem heeft en hoe hij erin staat, en andersom. “Ik word elk jaar sterker en geloof dat ik op het niveau zit dat ik om overwinningen en titels kan vechten”, klinkt het ook zelfverzekerd.

Lees ook: Russell neemt ervaring Sakhir mee: ‘Ik ga het seizoen in met meer zelfvertrouwen’

Voor Russell betekent dit ook dat hij zich vooral op zichzelf probeert te concentreren. Hij hoeft Mercedes, zoals hij het noemt, niet ‘steeds lastig te vallen’ om het team eraan te herinneren hoe goed hij is. En bij Mercedes weten ze ook wel dat de contracten van Hamilton en Bottas eind 2021 aflopen.

“In het verleden moest ik echt proberen dingen voor elkaar te krijgen, maar inmiddels ligt het anders. Ik zit al zes jaar in het Mercedes-programma en Mercedes is echt een tweede familie voor me. Als het ervan komt”, doelt hij op promotie, “zal dat op natuurlijke wijze gebeuren.”

“We moeten echter maar zien hoe het loopt”, erkent de 23-jarige Brit tegelijkertijd. “De Formule 1 is een gekke wereld en ik neem niets voor lief”, zegt Russell, ondanks zijn relatie met Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘nooit sterker is geweest dan nu’.