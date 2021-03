Russell neemt ervaring Sakhir mee: ‘Ik ga het seizoen in met meer zelfvertrouwen’

George Russell heeft vorig jaar mogen proeven van de top en put zelfvertrouwen uit zijn prestaties met Mercedes. ‘Ik heb veel van die ervaring geleerd.’

Toen Lewis Hamilton eind vorig jaar positief testte op corona, moest hij de voorlaatste race van het seizoen, de Grand Prix van Sakhir, aan zich voorbij laten gaan. In plaats van reservecoureur Stoffel Vandoorne, schoof Mercedes zijn protegé Russell van Williams naar vore. om de Brit te vervangen. Het leverde Russell een tweede plek tijdens de kwalificatie en de eerste punten in Formule 1 op, ondanks een rampzalig verloop van de race.

“Wat voor mij interessant was, was dat ik me kwalificeerde als tweede, wat mijn beste kwalificatie ooit was – ik denk dat het daarvoor 12e was – en ik teleurgesteld was dat ik niet op pole stond”, vertelde Russell. “Alleen omdat je plotseling vooraan op de grid staat, verandert dat niets aan dat doel, die voldoening die je krijgt door het maximale uit je auto te halen.” De pole ging dat weekend naar Valtteri Bottas. Russell was in 2020 bij Williams in iedere kwalificatie sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi.

Russell domineerde de race en leek op weg naar niet alleen zijn eerste punten, maar een eerste overwinning in twee jaar Formule 1. Mercedes had echter de verkeerde banden klaarstaan bij een late pitstop, waardoor de jongeling een extra keer moest stoppen. Na een indrukwekkende inhaalrace, sloeg het noodlot wederom toe: een lekke band. Ondanks dit alles finishte Russell de race uiteindelijk als negende, met bitterzoete punten.

De Formule 2 kampioen van 2018 zegt tegen Autosport dat hij veel heeft geleerd en meer zelfvertrouwen heeft overgehouden aan de ervaring. “Na de race had ik een paar zware dagen. Maar ik heb het achter me gelaten, ik heb ervan geleerd.” Russell is Mercedes en Williams vooral dankbaar voor de kans die ze hem hebben geboden. “Uiteindelijk moest ik die race als een overwinning op zich zien, ook al kreeg ik de trofee aan het eind van de dag niet.”

Of er in 2021 weer een kans is dat hij invalt bij Mercedes weet Russell niet. Vandoorne en Nederlander Nyck de Vries komen beiden uit voor het Formule E team van Mercedes en delen de rol van reservecoureur voor het F1 team. Daarnaast zou Mercedes ook met Nico Hulkenberg in gesprek zijn over een eventuele rol als back-up. Maar: “Er is nog geen officiële beslissing gemaakt”, aldus het talent. “Laten we daarmee wachten totdat het zover is.”