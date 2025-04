Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Bahrein: over de mogelijke wereldkampioen en de paniek bij zowel Lando Norris als Red Bull.

Of Red Bull de paniekknop al moet indrukken, vroeg iemand me. Dat antwoord geef ik je zo. Maar bij Lando Norris hoe dan ook al wel. Want ik schok ervan hoe hij zaterdag in Bahrein de media na afloop van de kwalificatie te woord stond. Het was schrikbarend om te zien. Alsof hij er niks van kon, alsof hij zichzelf ineens een Formule 4-coureur vond. Heel erg raar. En vervelend voor hemzelf natuurlijk.

Ja, je bent eens drie tienden langzamer, je maakt een fout en je start als zesde terwijl je teamgenoot op overtuigende wijze de pole pakt. Oké, dan lukt het een keer niet. Dan denk ik: Kom op! Borst vooruit, laat zien dat je de baas bent. Je staat bovenaan in het WK, rijdt bij McLaren in de beste auto van het veld. Maar in plaats daarvan moest hij bijna huilen. En dat veroordeel ik niet. Maar als je je zo uit het veld laat slaan… Op deze manier wordt Norris nooit wereldkampioen.

Begrijp me goed: hij heeft natuurlijk eerder aangegeven dat hij het mentaal zwaar vindt, dat hij problemen heeft. En dat zal ik niet veroordelen. En het is juist goed dat hij zulke dingen bespreekbaar maakt. Ik snap hem óók: de druk is groot, het is Formule 1 en iedereen wil wat van je en je móet presteren. Maar je bent wel gewoon coureur van McLaren, in een prachtige positie.

Met deze reactie haalt hij zichzelf alleen wel zó naar beneden, dat is ontzettend jammer. Hopelijk krijgt hij hulp zodat hij ook beter met zo’n tegenslag kan omgaan. Want in de race laat hij dan weer mooie dingen zien. Het kan dus wel, hij is niet zo slecht als hij ineens na zo’n kwalificatie zegt.

Norris maakt dan wel weer een fout bij de start, dat is iets wat je Oscar Piastri niet ziet doen. Die was zo enorm dominant dit weekend, niet normaal. Het hele seizoen is hij al goed op dreef en inmiddels zou ik zeggen: Niet Norris, maar Piastri wordt dit seizoen wereldkampioen..

Misschien dat Max Verstappen ook nog mee gaat doen om de titel. Hoewel? Of er paniek is, weet ik niet, want je zag dit al aankomen. Ik zei het in onze podcast een week geleden al: in Bahrein is het warm, is er veel bandenslijtage, weinig grip. Dus dat wordt heel lastig voor Red Bull en je zag het gelijk: het is op dit soort circuits ‘gewoon’ het vierde team.

Als er ergens wat nieuwer asfalt ligt, zal het beter gaan met Red Bull. Dat zul je in Jeddah ook al een beetje zien, denk ik. Maar de problemen met de auto zijn er. Dat ziet en benoemt Max ook. Die geeft nu echt niet op, gaat vol helpen om die problemen op te lossen. Maar ja, als dit over drie, vier races nog zo gaat… dan ga je als Verstappen zijnde toch ook eens om je heen kijken… Want uiteindelijk wil hij een auto waarmee hij kan winnen.

