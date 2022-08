Met de officiële aftrap van het silly season in de Formule 1 door het vertrek van Sebastian Vettel krijgt de Formule 1-grid voor 2023 beetje bij beetje meer vorm. FORMULE 1 zet alle zekerheden en vraagstukken voor de grid op een rij.

Na zeventien seizoenen vindt Sebastian Vettel het wel leuk geweest met de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakte zijn afscheid van de sport bekend via Instagram, waar de Duitser eerder nog wegbleef van sociale media. Dat opende de deur voor mogelijk nieuwe coureurs, maar het plekje van Vettel wordt overgenomen door Fernando Alonso, die de opvallende overstap van Alpine naar Aston Martin maakt.

De Spanjaard ziet genoeg ambitie bij Aston Martin, dat momenteel negende bij de constructeurs staat. Met een gloednieuwe fabriek in Silverstone in aanbouw wil eigenaar Lawrence Stroll binnen afzienbare tijd om de titel strijden, net als de 41-jarige Alonso.

Piastri bevestigd door Alpine, coureur ontkent

Het vertrek van Alonso bij Alpine, vermoedelijk gedreven door onenigheid over de duur van een nieuw contract, opent weer een deur bij de Franse renstal. Daar neemt, volgens het persbericht van Alpine, reservecoureur Oscar Piastri het zitje van Alonso over. De Australiër staat dit jaar aan de zijlijn nadat hij zich tot Formule 3- en Formule 2-kampioen had gekroond. Opvallend genoeg ontbreekt in het persbericht van Alpine een quote van de coureur zelf.

Dat zorgt toch voor wat twijfels over dat stoeltje naast Esteban Ocon. Piastri heeft op sociale media aangekondigd dat het persbericht van Alpine zonder zijn toestemming is uitgebracht. “Dit klopt niet en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Volgend jaar rijd ik niet voor Alpine”, maakte de Australiër bekend.

Piastri wordt in verband gebracht met een overstap naar McLaren, waar hij volgens geruchten al tot een voorovereenkomst was gekomen. Hij zou daar dan het zitje van de worstelende Daniel Ricciardo opeisen. De McLaren-coureur worstelt om één te worden met de MCL36 en ondanks een contract tot eind 2023 zijn er de nodige twijfels over zijn toekomst aldaar. Ricciardo zou op zijn beurt dan weer terugkeren naar Alpine, waar hij in 2019 en 2020 – toen het nog Renault heette – voor racete.

De zaak lijkt voor de rechter te komen, aangezien Alpine op zijn minst een compensatie wil voor de miljoenen die geïnvesteerd zijn in Piastri. Tegelijkertijd zou Ricciardo naar verluidt 21 miljoen dollar compensatie van McLaren eisen voor een vroeg vertrek, waarbij de Australiër bovendien de beste kaarten in handen heeft. Hij zou namelijk als enige een besluit nemen over een vervroegd vertrek. Kortom, wordt vervolgd…

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Getty Images

McLaren mogelijk belangrijke speler

Dat leidt meteen tot het volgende vraagstuk: wat gaat McLaren doen? Het team heeft haar rijdersportfolio flink uitgebreid en heeft nu Lando Norris, Daniel Ricciardo, Patricio O’Ward en – als hij de juridische strijd met Chip Ganassi Racing wint – Alex Palou tot haar beschikking. Ricciardo heeft een contract en heeft benadrukt deze tot eind 2023 uit te zitten, maar McLaren heeft de line-ups voor alle raceklassen – Formule 1, Formule E en IndyCar – nog niet bekendgemaakt en zal dat pas later dit jaar doen, wat de geruchten over de toekomst van Ricciardo weer aanwakkert.

Verder staan er nog vraagtekens achter de toekomst van Mick Schumacher bij Haas. Het botert niet helemaal tussen de twee partijen, al presteert de 23-jarige Duitser de afgelopen races stukken beter. Zijn contract loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of hij op een verlenging kan rekenen, gezien de openlijke kritiek die hij regelmatig te verduren krijgt van teambaas Günther Steiner. Bovendien zijn de contractonderhandelingen voorlopig afgeblazen en hoeft hij in de zomerstop niet op een verlenging te rekenen. Teamgenoot Kevin Magnussen heeft een meerjarig contract op zak en is al zeker voor 2023.

Een ander vraagstuk is het Williams-zitje naast Alexander Albon, die onlangs een meerjarig contract heeft ondertekend. Dat geldt niet voor Nicholas Latifi, wiens prestaties nog altijd tegenvallen. Daar wordt Nyck de Vries genoemd als een van de potentiële kandidaten om dat zitje over te nemen, al kijkt Williams ook naar Formule 2-coureur en Williams-junior Logan Sargeant. De Amerikaanse coureur staat derde in het klassement en is bezig aan een sterke reeks. Hij mag in het weekend van zijn thuisrace in Austin achter het stuur van de FW44 kruipen voor de eerste vrije training.

AlphaTauri en Alfa Romeo

Bij AlphaTauri staat Pierre Gasly al vast terwijl Yuki Tsunoda nog geen contractverlenging heeft. Op basis van zijn prestaties dit seizoen, waarin hij zijn Franse teamgenoot regelmatig heeft verslagen, zou een verlenging wel te verwachten zijn. Andere opties voor Red Bull zijn Liam Lawson, Jehan Daruvala en Jüri Vips, die ze van de Formule 2 naar de Formule 1 kunnen brengen.

Alfa Romeo kan in ieder geval rekenen op Valtteri Bottas, maar over de toekomst van zijn Chinese teamgenoot Guanyu Zhou is nog niets gezegd. Hij heeft een contract voor dit seizoen en is laatst nog tot ‘verrassing van het seizoen’ bestempeld door technisch directeur Jan Monchaux. Mocht Alfa Romeo alsnog besluiten de samenwerking met Zhou niet te verlengen, dan zou Formule 2-coureur en Sauber-junior Théo Pourchaire de logische opvolger zijn.

Overzicht van de Formule 1-grid van 2023 tot nu toe:

Mercedes

Lewis Hamilton (t/m 2023)

George Russell (meerjarig contract)

Red Bull

Max Verstappen (t/m 2028)

Sergio Pérez (t/m 2024)

Ferrari

Charles Leclerc (t/m 2024)

Carlos Sainz (t/m 2024)

McLaren

Daniel Ricciardo (t/m 2023)

Lando Norris (t/m 2025)

Alpine

Esteban Ocon (t/m 2024)

Oscar Piastri (?)

AlphaTauri

Pierre Gasly (t/m 2023)

NNB

Aston Martin

Fernando Alonso (meerjarig contract)

Lance Stroll (t/m 2023)

Williams

Alexander Albon (meerjarig contract)

NNB

Alfa Romeo

Valtteri Bottas (meerjarig contract)

NNB

Haas

Kevin Magnussen (meerjarig contract)

NNB