Zo ziet de nieuwe podiumceremonie in Oostenrijk eruit

De podiumceremonie zal in Oostenrijk anders zijn dan normaal vanwege de coronamaatregelen. De Formule 1 heeft details naar buiten gebracht over hoe de top drie de bokalen in ontvangst mogen nemen.

De Formule 3 en Formule 2 gaven al een klein inkijkje in hoe de nieuwe podiumceremonie eruit komt te zien, maar voor de Formule 1 zal het nog iets anders worden. Als de finishvlag gezwaaid wordt moet de top drie dusdanig langzaam rijden dat de rest van het veld ze voorbij kan rijden. Daarna zullen zij in plaats van naar het echte podium op de Red Bull Ring te gaan op de startgrid plaatsnemen. De overige zeventien coureurs rijden dan zoals gewoonlijk de pitstraat in.

Op de startgrid zijn naast de coureurs alleen monteurs van de teams en personeel van de FIA toegestaan. De coureurs moeten zichzelf dan eerst laten wegen voordat ze geïnterviewd worden door Jenson Button, de wereldkampioen van 2009. Na de interviews zal een op afstand bestuurbare trolley de coureurs voorzien van water, een handdoek en de Pirelli-petjes samen met de verplichte mondkapjes. Deze zullen de coureurs gedurende de podiumceremonie moeten dragen.

Daarna zullen er individuele podiums geplaatst worden voor de auto’s en zullen de volksliederen klinken, voorzien van virtuele vlaggen. De top drie en de vertegenwoordiger van het winnende team zullen de bokalen in ontvangst krijgen, maar dit keer niet van hoogwaardigheidsbekleders. Tenslotte zullen de coureurs zoals gewoonlijk met het champagne spuiten.

