Met de allereerste Formule 1-sprintkwalificatie aanstaande is het een goed moment om te kijken naar de procedure na deze sprintrace, die de startvolgorde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië bepaalt.

De twintig coureurs zullen vanmiddag om 17:30 uur Nederlandse tijd op de grid verschijnen. Ze zullen het tegen elkaar opnemen in een sprintkwalificatie, wat neerkomt op een sprintrace van 17 ronden op het Britse Silverstone. Degene die deze sprintkwalificatie wint krijgt de poleposition achter zijn naam én drie punten voor het kampioenschap, met twee punten voor de nummer twee en één punt voor de derde. De race zal dan ongeveer een halfuur duren. Lewis Hamilton vertrekt vanaf de eerste startplek, Max Verstappen zal achter zijn grote concurrent starten.

Wanneer die sprintkwalificatie erop zit, zullen de nummers 1-2-3 niet zoals gewoonlijk meteen interviews geven aan de aangewezen interviewer, vaak een oud-Formule 1-coureur of F1-analist. De top-drie zal wel de auto op de grid parkeren en de coureurs zullen zich kort daarna eerst moeten wegen, volgens protocol. Na de weging zullen de drie coureurs begeleid worden naar de paradetruck, voor een ‘Sprint Victory Lap’. Zij zullen op die truck een rondje langs het massaal aanwezige publiek in Groot-Brittannië maken en kunnen hun fans dus even begroeten. Tijdens die rit zullen ze geïnterviewd worden door de wereldkampioen van 2009, Jenson Button.

Verrassing voor de fans

Heel anders dan de parade voorafgaand aan de Grand Prix klinkt dat dus niet, al gaat het nu dus slechts om drie coureurs. Na de paraderonde op de truck zal de top-drie begeleid worden naar de plek waar de persconferentie gehouden zal worden.

Verder belooft de Formule 1 het op een bijzondere manier aan te pakken. Ze willen voor het retrogevoel de top-drie namelijk een ‘uniek ontworpen krans’ meegeven, zoals we in de vroege jaren van de sport zagen gebeuren voor de coureurs op het podium. Verder geeft de organisatie niet veel weg: ze willen nog wat verrassingen bewaren voor de fans, dus die worden aangeraden om niet meteen na de sprintkwalificatie te vertrekken of weg te zappen.