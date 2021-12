De Formule 1 heeft voor zondag een eerbetoon gepland voor de deze week overleden teambaas Frank Williams. Er komt een minuut stilte voor de wedstrijd en een showrun met één van de legendarische auto’s van Williams.

De 79-jarige Williams overleed deze week op 79-jarige leeftijd. De Brit, een ridder in de Britse orde, was decennialang een vaste waarde in de Formule 1. Na een relatief korte carrière als coureur, was Williams sinds de jaren zestig kind van de paddock. Met zijn team won hij in totaal zeven rijderstitels en werd negen keer constructeurskampioen.

In Jeddah stonden er toevalligerwijs al showruns geprogrammeerd met de FW07, één van de iconen die onder Williams zijn gebouwd. Deze worden deze dagen gedaan door Martin Brundle en Damon Hill, de auto werd destijds namelijk gesponsord Saudia, de nationale luchtvaartmaatschappij.

Er zal een extra run gepland worden voor zondag voor de race. Ook wordt er een minuut stilte gehouden na de drivers parade, gevolgd door een applaus met een visueel eerbetoon op de schermen. Teams rijden dit weekend ook met speciale herdenkingslogo’s voor Frank Williams.

Foto: Motorsport Images