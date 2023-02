Alpine was donderdagavond de laatste in de rij Formule 1-teams om haar bolide voor komend seizoen voor de eerste maal te tonen. Met alle presentaties achter de rug is één ding duidelijk: zwart is het nieuwe goud in de Formule 1.

Alle teams, zelfs Ferrari, hebben bewust gekozen voor auto’s met zwarte looks of op zijn minst met enkele zwarte accenten. Aan de gemaakte keuzes liggen geen esthetische overwegingen ten grondslag. Het enige motief is het besparen van gewicht. Plat gezegd: minder verf betekent minder kilo’s. De zwarte delen van de auto’s zijn in de meeste gevallen ongelakt, de zwarte kleur is van het carbon.

Ook komend seizoen moet een auto voldoen aan het door de FIA vastgestelde minimumgewicht van 798 kilogram. Afgelopen jaar bleek dat laatste voor veel teams al een (te) grote uitdaging, onder andere als gevolg van de nieuwe regels, zoals de invoering van grotere banden. Er waren aanvankelijk zelfs plannen om het minimumgewicht voor 2023 nog verder te verlagen, tot 796 kilogram, maar die gedachte werd losgelaten na gesprekken tussen de teams en de FIA.

Besparing van zes kilo

Een relatief eenvoudige en goedkope manier om gewicht te besparen voor teams is om minder of geen verf te gebruiken. De Nederlandse multinational AkzoNobel, al sinds jaar en dag sponsor van McLaren, maakte eerder al eens bekend dat men op een F1-auto pakweg zes liter verf en drie liter glanzende lak aanbracht, verspreid over een oppervlak van ruim acht vierkante meter. Tot en met vorig seizoen droeg een F1-bolide in de regel zo’n zes kilogram aan verf met zich mee, zo vertelde Beat Zehnder, teammanager bij Alfa Romeo.

Volgens Craig Scarborough, een technische expert op F1-gebied, ligt het gewicht van een zware livery overigens lager: rond de drie kilo. Een besparing van zes kilo verf zou naar schatting een tijdswinst opleveren van 0,18 seconden per lap. Drie kilo minder gewicht is dus nog altijd goed voor 0,09 seconden per ronde.

Een belangrijk aspect van de besparing op verf is dat het gewonnen gewichtsvoordeel weer besteed kan worden aan sleutelonderdelen van de auto, zoals motor, ophanging en aerodynamica.

Het geheel of gedeeltelijk ongelakt laten van de auto’s heeft overigens een lange geschiedenis in de autosport. Zo dankte de originele Mercedes Silver Arrows uit 1930 haar bijnaam aan het feit dat er geracet werd met een ‘kale’ aluminium carrosserie, omdat het team de looodhoudende verf had verwijderd om gewicht te winnen.

Ook in de huidige tijd kozen en kiezen Formule 1-teams er om uiteenlopende redenen voor om bepaalde onderdelen niet te verven, bijvoorbeeld uit concurrentieoverwegingen. Donkere tinten aan de auto maken het iets minder eenvoudig voor de concurrentie om de geometrie van aerodynamische oppervlakken te inspecteren.

Nyck de Vries poseert voor de AphaTauri, de AT04. Foto: Red Bull Contentpool.

Het Formule 1-team van Mercedes koos in 2020 en 2021 al om een geheel andere reden voor een zwart uiterlijk. Het team wilde daarmee aandacht vragen voor Black Lives Matter, waar onder andere zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich nog altijd hard voor maakt.

“Vorig jaar kampten onze auto’s met overgewicht”, vertelde teambaas Toto Wolff tijdens de presentatie van de nieuwe Mercedes W14 van Hamilton en zijn teamgenoot George Russell. “We hebben geprobeerd iedere gram eruit te persen. De nieuwe auto heeft een aantal ruwe carbon onderdelen, samen met een aantal die matzwart geschilderd zijn. Toen we in 2020 onze kleurstelling veranderden van zilver naar zwart, was de belangrijkste drijfveer natuurlijk het ondersteunen van diversiteit en gelijkheid, die ons altijd na aan het hart liggen. De kleur zwart werd op dat moment onderdeel van ons DNA, dus we zijn blij dat we daar weer naar terugkeren.”

Mede door de keuze voor een combinatie van naakt carbon en mat zwart (en door een aanzienlijk lichter chassis) zit de bolide nu al op het minimumgewicht, benadrukte Wolff. “Dat hebben we vorig seizoen op geen enkel moment gered”, aldus Wolff, die volgens eigen zeggen verwachtingsvol de achtervolging inzet op Red Bull Racing en Max Verstappen.

Afgezien van de factor gewicht had McLaren nog een ander argument om bij het design van de auto voor zwart te kiezen als dominante kleur. “Onze motorkap was eerst papaja van kleur, maar dat was voordat we Google’s Android als partner hadden”, vertelde teambaas Zak Brown rond de presentatie van de auto. “We grepen meteen onze kans richting Google. Ze vonden zwart fantastisch. We hebben nadrukkelijk geluisterd naar onze partners, maar niets aangepast dat niet in lijn was met ons merk.”

Foto: McLaren

De sponsordeal heeft het proces van het strippen van verf vooral aanzienlijk versneld, bevestigde Zak Brown. Het besparen van gewicht is een eeuwigdurende zoektocht. “Het gaat erom op veel verschillende plaatsen een beetje te vinden. Met de halo, de grotere banden en de langere auto’s, waren we allemaal te zwaar.”

Overigens kunnen de auto’s die afgelopen dagen werden gepresenteerd en die komende week meters zullen maken tijdens de testdagen in Bahrein afwijken van de bolides die zondag 5 maart in Bahrein op de startgrid staan voor de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Maar één ding staat wel vast: zwart is het nieuwe goud.

