Max Verstappen is bezig aan zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag André met deel 7: De veelbesproken ‘kopstoot’ in Montréal.

Max Verstappen is in Canada voor het eerst in zijn Formule 1-carrière naar een race gekomen zonder entourage. Ja, zijn trainer – Jake Aliker – is uiteraard in Montréal. Maar vader Jos en manager Raymond Vermeulen zijn in Europa achtergebleven. “Ik heb in de Formule 1 eigenlijk nooit begeleiding nodig gehad”, licht Verstappen desgevraagd toe, “maar vind het altijd fijn familie bij me te hebben.”

De internationale autosportfederatie (FIA) heeft de tiener voor de GP van Canada opgesteld voor de persconferentie op donderdag. Dat is geen toeval: twee weken eerder is hij in Monaco in de slotminuten van de laatste training hard gecrasht. Zijn auto viel niet tijdig te repareren, waardoor hij de kwalificatie miste en zijn weekend eigenlijk voorbij was.

Een nieuwe kans in Montréal

Dat was twee weken geleden, in Montréal gloort een nieuwe kans. Verstappen is goedgehumeurd. In de persconferentie zit hij naast Stoffel Vandoorne, méér dan een goede collega. Na een vriendelijke openingsvraag van de vaste interviewer volgt er eentje waarbij het gezicht al tijdens de vraag betrekt. “Na de race in Monaco zeiden mensen uit je team dat een andere benadering je misschien zou helpen. Ga je dingen veranderen?” Daar gaan we weer, zie je Verstappen denken. Zonder stemverheffing, maar afgemeten antwoordt hij ‘ziek te worden’ van alle commentaren dat hij zijn rijstijl zou moeten aanpassen.

“Dat zal ik nooit doen”, herhaalt Verstappen. “Want het heeft me gebracht waar ik nu ben. Dus iedereen die commentaar heeft: ik luister er toch niet naar, doe gewoon mijn ding. Natuurlijk is de seizoenstart niet verlopen zoals ik had gehoopt. Ik heb fouten gemaakt in China en Monaco, maar het heeft geen zin daarover door te blijven gaan. Het is geweest, ik concentreer me op de dingen die gaan komen.”

Punt gemaakt. Er valt een korte stilte in de ruimte, waarna er vragen vanuit de zaal gesteld mogen worden. Een Britse journalist van The Daily Mail snijdt het gevoelige thema ondanks het waarschuwingsschot dat Verstappen net heeft gelost nog eens aan. “Max, hoe komt het dat je dit seizoen bij zo veel incidenten betrokken bent geweest?” Verstappen, kortaf: “Geen idee. En zoals ik net al zei: ik word flauw van de vragen daarover. Als ik er nog meer krijg, geef ik iemand een kopstoot”, voegt hij er dreigend aan toe.

Wereldnieuws

Verstappens uitspraak gaat al snel de wereld over. Wat een gevat antwoord, denken veel buitenlandse journalisten. “Dat kwam er spontaan uit”, vertelt Verstappen 48 uur later in klein comité. “Op een gegeven moment is het genoeg”, zo verwijst hij naar zijn verbale uithaal. “Dan is het vragen om maar wat te vragen. Vraag dan gewoon iets serieus, vind ik.” Of beter nog: vraag niets.

Verstappen heeft geen moeite met journalisten. Maar het opportunisme van de beroepsgroep stoort hem weleens. “Aan het einde van het vorig seizoen word ik als een soort held omschreven, omdat het geweldig gaat. En als het dan wat minder gaat, wordt er heel negatief geschreven. Soms niet altijd even netjes, maar dat doet mij niks. Weet je, het ligt ook een beetje aan de persoon. Er lopen een paar van die azijnzeikers rond. Misschien moeten ze mij niet, maar ik moet hen ook niet.” Red Bull maakt zich niet druk om alle commotie die zijn ironische dreigement heeft veroorzaakt. Waarom ook, vraagt Verstappen zich af. “Ik heb toch niet lopen schelden?”

“Max heeft bewezen dat al die rare verhalen over hem niet kloppen”, zo verdedigt adviseur en ontdekker Helmut Marko zijn protegé. “Ik begrijp ook dat hij er flauw van is. Er is geen enkele reden hem altijd maar de schuld te geven. Max is een van de meest illustere personen in de Formule 1, een van de boeiendste coureurs. Waardeer dat.” Om met een kritische noot te besluiten: “Hij moet wel vaker finishen, dat is duidelijk.”

In Canada bedient Verstappen Marko op zijn wenken: hij finisht als derde. Over die ‘kopstoot’ heeft niemand het meer.