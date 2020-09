40 000 tickets al verkocht voor Turkse GP

De kaartverkoop voor de eerste Turkse Grand Prix in negen jaar is voortvarend van start gegaan. In de eerste zes uur werden er 40 000 tickets verkocht.

Alleen al in het eerste uur van de verkoop werden er al 10 000 kaarten verkocht. Dat komt mede door de lage prijzen. Een dagkaart is te koop vanaf drie euro en een kaart voor het volledige weekend is te koop vanaf tien euro.

“In een normale situatie kunnen er 220 000 mensen op de tribunes zitten, maar dat kan dus niet vanwege het coronavirus”, zegt Vural Ak, één van de hogere bazen van Intercity, de promotor van de race. “Hopelijk zijn er 100 000 fans aanwezig op de zondag”, aldus Ak.

Er ligt wel een noodplan klaar, mocht het virus om zich heen slaan in de Turkse metropool. “We zijn voorbereid op alles. Als het echt niet anders kan, kan de race ook zonder publiek gehouden worden”, zegt Ak. De eerste GP in Turkije sinds 2011 wordt op 15 november verreden.

