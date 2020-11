Albon weet dat hij fout zat bij crash: ‘Had meer van het gas moeten gaan’

Alexander Albon bewees zichzelf geen beste dienst door zijn Red Bull RB16 in de tweede training in Bahrein af te schrijven terwijl zijn toekomst bij het team op het spel staat. “Ik had meer van het gas moeten gaan”, erkent hij.

Video: De keiharde crash van Alex Albon tijdens VT2

Albon kwam in de laatste bocht van het Bahrain International Circuit buiten de baan, verloor de grip op het vuil en na een wild moment schoot zijn auto hard de barrière in. Met zijn Red Bull in de kreukels, stapte Albon ook andermaal met een geschonden blazoen uit.

“Ik had meer van het gas moeten gaan”, geeft Albon toe ten overstaan van Sky Sports F1. “Ik werd nogal verrast door het gebrek aan grip daar (buiten de baan, red.). Het was niet prettig. Een crash onder zo’n vervelende hoek, is dat nooit.”

Albon heeft gelukkig niks aan de crash over gehouden, en haalt zelfs zelf aan dat hij de afgelopen jaren wel meer crashes heeft gehad. “Ik ben er een soort van aan gewend.” De Britse Thai vindt het vooral balen, omdat het tot aan zijn crash wel lekker liep. “Ik begon net op snelheid te komen.”

Uiteindelijk eindigde Albons dag dus in mineur en met – zoals teambaas Christian Horner aanhaalde – overuren voor zijn monteurs. De druk zal ook weer toenemen op Albon: Red Bull heeft hem nog niet bevestigd voor 2021, met Sergio Pérez en Nico Hülkenberg die als vervangers worden genoemd.

