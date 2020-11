Horner rekent op overuren voor de monteurs na crash Albon: ‘Het wordt een lange nacht voor ze’

Alexander Albon schreef halverwege de tweede vrije training, na een fout in de laatste bocht, zijn Red Bull af. Er is veel schade aan de bolide en dus belooft het een lange nacht te worden voor de monteurs, zegt Christian Horner.

Albon was snel onderweg, maar ging wijd in de laatste bocht, had een overstuurmomentje, probeerde zijn auto op te vangen, maar dat lukte niet en had toen een ouderwetse tankslapper. Christian Horner baalt van de crash van zijn pupil. “Het is zeker frustrerend, maar het belangrijkste is dat hij in orde is”, vertelt de Brit na afloop van de training aan Sky Sports.

En ondanks dat de auto bijna helemaal afgeschreven is, lijkt het erop dat de crash geen gevolgen gaat hebben voor de rest van het weekend. “De motor en monocoque hebben gelukkig geen schade opgelopen. De versnellingsbak had wel schade, maar gelukkig gebruikten we een trainingsexemplaar. Maar één ding staat vast: Het wordt een lange nacht voor de monteurs”, voorspelt Horner.

