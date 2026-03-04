Formule 2-coureur Alexander Dunne gaat rijden voor het juniorenprogramma van Alpine. De 20-jarige Ier maakt de overstap na een bewogen einde van zijn samenwerking met McLaren eind vorig jaar. Zijn weg naar de Formule 1 leek ten einde, maar nu krijgt hij alsnog een kans om zich te bewijzen.

Alex Dunne beleefde vorig seizoen zijn rookiejaar in de Formule 2. Met twee overwinningen, twee pole positions en acht podiumplaatsen eindigde hij als vijfde in het kampioenschap. Ondanks deze resultaten kwam er een einde aan zijn samenwerking met McLaren, waar hij deel uitmaakte van het opleidingsprogramma. Met Lando Norris en Oscar Piastri die een langdurig contract hebben, leek een stoeltje in de koningsklasse niet mogelijk. Oud-topadviseur Helmut Marko zou op eigen initiatief Dunne hebben benaderd voor het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij ging op het aanbod in, maar Marko werd teruggefloten door het management van Red Bull. Naar verluidt hadden ze weinig vertrouwen in Dunne.

‘Volgende stap’

Alpine heeft Dunne nu aan zich verbonden, waardoor hij alsnog nieuwe kansen richting de Formule 1 krijgt. Hij zal in de Formule 2 uitkomen voor Rodin Motorsport, in de kleurenstelling van Alpine. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het ontwikkelingsprogramma van de Fransen. “Ik ben erg blij om me bij de Alpine Academy aan te sluiten en deze volgende stap in mijn racecarrière te zetten. Ik ben het team ontzettend dankbaar voor het vertrouwen om hun merk te vertegenwoordigen in de Formule 2”, laat de Ier weten aan de officiële website van de Formule 2.

De aankondiging kwam niet volledig uit de lucht vallen. Tijdens een test in de Formule 2-bolide, was Dunne al gespot in een auto met de kleuren van de teamsponsor BWT. Op het moment beschikt de coureur nog niet over de vereiste veertig superlicentiepunten om in de Formule 1 als reservecoureur actief te mogen zijn. Een extra seizoen in de Formule 2 biedt hem de kans om die punten alsnog te verzamelen. “Vorig jaar was op veel vlakken een geweldige ervaring. Veel geleerd en gewonnen, ook de nodige uitdagingen onderweg, maar alles heeft me een betere coureur en persoon gemaakt”, vertelt Dunne.

‘Mijn uiterste best doen’

Over zijn ambities dit seizoen is hij duidelijk, want na een competitief seizoen vorig jaar hoopt hij nu nog beter mee te kunnen strijden voor de winst in het rijderskampioenschap. “Het zou geweldig zijn om het vertrouwen van het team terug te betalen met overwinningen en podiumplaatsen. Ik wil alles geven voor Alpine en mijn uiterste best doen als Alpine Academy-coureur.”

Alpine-adviseur Flavio Briatore is enthousiast over de nieuwste aanwinst. “We zijn verheugd Alex te verwelkomen in onze Academy. Zijn prestaties in de Formule 2 en ook zijn vrije trainingen in de Formule 1 vorig jaar waren indrukwekkend. Hij is een zeer getalenteerde coureur met pure snelheid”, geeft Briatore aan. Dunne is niet de enige Formule 2-coureur binnen het opleidingsprogramma van Alpine. Ook Kush Maini en Gabriele Minì maken deel uit van de Academy. “We kijken ernaar uit om te zien hoe zij drieën het tegen elkaar opnemen in 2026, waar het doel glashelder is: het coureurskampioenschap winnen”, aldus Briatore.

