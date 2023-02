Aan ambities geen gebrek bij Fernando Alonso en Aston Martin, al houdt Alonso er wel rekening mee dat hij de eerste races van het seizoen nodig heeft om te wennen aan de AMR23.

Aston Martin presenteerde de AMR23 in haar nieuwe fabriek in Silverstone, een van de belangrijke stappen die het team van eigenaar Lawrence Stroll heeft gezet in de hoop binnen afzienbare tijd voor titels te strijden.

Fernando Alonso, die Alpine verruilde voor het avontuur bij Aston Martin, gelooft dat hij voor een derde titel kan gaan bij Aston Martin, al tempert hij de verwachtingen. “Ik sta met beide benen op de grond”, zegt Alonso. “Ik kan niet zeggen of we dit jaar voor de zeges zullen strijden, dan zou ik liegen.”

“Maar,” voegt Alonso toe, “we willen wel een goede auto hebben om mee te beginnen, eentje waar we gedurende het seizoen aan werken. Misschien kunnen we in de tweede seizoenshelft dichterbij komen. Als zich een kans voordoet in veranderlijke omstandigheden, dan willen we die kans niet mislopen.”

Alonso benadrukt dat het met name in het begin wel nog moeizaam zal verlopen. “Ik verwacht een paar lastige races totdat we weten hoe de auto werkt en hoe we deze moeten afstellen”, legt de tweevoudig wereldkampioen uit.

Weinig voorbereiding

Daarnaast heeft Alonso weinig tijd om bekend te raken met de AMR23 voordat het seizoen begint. De testdagen in Bahrein vinden van 23 tot en met 25 februari plaats en bieden de coureurs, als zij de tijd eerlijk verdelen, anderhalve dag de tijd om een gevoel voor de auto te krijgen. Ook dat is een factor voor het lastige begin waar Alonso rekening mee houdt.

“Ik weet dat ik nog niet 100 procent zal zijn in Bahrein, Jeddah en misschien zelfs niet in Australië”, voorspelt de Spanjaard. “Dus dat is wellicht een beetje oneerlijk. Dit is de enige sport in de wereld waarbij je anderhalve dag ter voorbereiding krijgt om vervolgens voor een wereldkampioenschap te gaan.”

Alonso is daarom blij met Lance Stroll als teamgenoot, aangezien hij al veel ervaring heeft opgedaan met de AMR22. Hij ziet Stroll dan ook als de maatstaf. “Ik weet wat 100 procent is, dus ik kan dan meer in de buurt komen dan in de eerste races. We zullen het wel zien. Ik denk dat we volgend jaar meer kans maken op zeges en podiumplaatsen, als we dit jaar een goede basis hebben. Zoals we er dit jaar voor zullen staan, zal niet onze normale positie zijn”, aldus Alonso.

