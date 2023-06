Fernando Alonso vindt dat Max Verstappen niet te gemakkelijk moet gaan denken over het winnen van races en het behalen van titels. De Spanjaard wijst daarbij op Lewis Hamilton en waarschuwt de Nederlander.

Verstappen is dit seizoen heer en meester in de Formule 1 en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel. Daar twijfelt Alonso ook niet aan, zegt hij tegen PA. “En tot de regels veranderen in 2026 zal Red Bull blijven vechten om titels. Er is dus een grote kans dat Max maar blijft winnen tot die tijd.”

Maar, zo vervolgt de Spanjaard, het betekent niet dat Verstappen er te gemakkelijk over moet gaan denken. “Er zijn geen garanties. Toen ik zelf twee wereldtitels won, dacht ik dat er nog wel een paar zouden volgen en ik races zou blijven winnen.” Dat gebeurde echter niet; anderen wonnen meerdere titels na hem: Sebastian Vettel viermaal, Lewis Hamilton zevenmaal.

‘Hamilton gaat strijden om achtste titel’

En juist voor de Brit moet Verstappen nog oppassen in de toekomst, waarschuwt Alonso. “Hamilton gaat heus nog eens strijden om een achtste titel. Ik weet niet wanneer, misschien volgend jaar of ergens in de toekomst. Maar hij is niet zomaar vergeten hoe hij moet rijden.”

Alonso wijst ook op de ontwikkelingen bij Mercedes in het huidige seizoen. “Het is geen gemakkelijk auto om in te rijden, het is ook geen snelle auto. Toch zie je elk weekend dat Lewis toch weer vooraan meedoet: vierde, vijfde, vierde, op het podium. Je kunt hem nooit uitvlakken.”

