AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft laten weten blij te zijn met de komst van Daniel Ricciardo als vervanger van Nyck de Vries, die gisteren – na tien races- voortijdig op een zijspoor werd gezet. Ricciardo zal de rest van dit seizoen plaatsnemen achter het stuur van de AT04 als nieuwe teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda.

“Er bestaat geen twijfel over zijn kwaliteiten als coureur en hij kent het team natuurlijk al goed, dus de integratie zal soepel verlopen”, zo stelt Tost. Ricciardo keerde dit seizoen terug bij Red Bull na een mislukt avontuur bij eerst Renault en later McLaren. De Australiër (34) stond tot vorige week op de payroll als reservecoureur, die vooral ook voor marketingactiviteiten werd ingezet.

Ricciardo gelukkig met nieuwe kans

“Als team zullen we profiteren van zijn schat aan ervaring. Hij is een achtvoudig Grandf Prix-winnaar”, meent Tost, die overigens ook de ontslagen De Vries bedankte voor zijn inzet in de afgelopen maanden. Ricciardo liet op zijn beurt weten gelukkig te zijn met de nieuwe kans die hij krijgt ‘bij de Red Bull-familie’. In eerste instantie zag hij naar verluidt een terugkeer op de grid tijdens het seizoen niet zitten, maar toen de kans zich daadwerkelijk voordeed was de verleiding te groot om nee te verkopen.

Veel Nederlandse coureurs toonden zich overigens uiterst kritisch op het besluit van Red Bull en AlphaTauri om De Vries al na tien races aan de kant te zetten ten faveure van Ricciardo. De eerstvolgende race op de F1-kalender is de Grand Prix van Hongarije in Boedapest op zondag 23 juli. Daar zal Ricciardo dus zijn rentree maken.

Lees ook: Nyck de Vries, een F1-carrière van slechts tien maanden

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt vanaf deze week in de winkel, maar je kunt hem nu alvast online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige foto’s. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.